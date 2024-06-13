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張訓曾、陳景星獲爾灣市府表揚 名字刻上榮譽牆

爾灣市訊
獲爾灣市表揚的兩位傑出市民張訓曾（右）及陳景星（中），與爾灣副市長金太美在市府榮譽牆前。（記者蕭迪玉／攝影）
獲爾灣市表揚的兩位傑出市民張訓曾（右）及陳景星（中），與爾灣副市長金太美在市府榮譽牆前。（記者蕭迪玉／攝影）

爾灣市議會11日公開表揚20多位傑出市民及社區領袖，由市長康恩(Farrah Khan)、副市長金太美(Tammy Kim)代表頒贈獎牌，並將獲獎者名字刻入市府旁的榮譽牆上。今年獲獎的華裔包括南海岸中華文化協會前理事長陳景星（Mike Chen）和爾灣松柏會共同會長張訓曾（Jerry Chang）。

爾灣松柏會共同會長張訓曾，擔任市府年長居民委員及多元文化協會委員多年，積極推動年長居民福利。南海岸中華文化協會前理事長陳景星，現任市府多元公平包容（DEI）委員，致力促進文化交流，兩位華裔榮獲2024年傑出市民，並永久列名爾灣市府榮譽牆。

今年獲表揚的市民還包括：爾灣市警局局長Miahael Kent、爾灣市議員Kathleen Treseder、爾灣學區教委Jeffrey Kim 、Katie McEwen及爾灣加大歷史系退休教授Spencer Olin等人。

爾灣市自2006年起，在市政府旁的Bill Barber公園中設立榮譽牆，以表彰對社區作出卓越貢獻的個人、社團組織及企業，迄今已有超過420人獲此殊榮。市府定期於單數年的11月及12月接受提名，次年確認獲獎名單後，舉辦公開表揚儀式，並將獲選的個人或團體列入市府榮譽牆上。

爾灣加大 華裔 退休

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