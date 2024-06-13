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社區巡禮／內陸赫汝帕谷 130年前景觀優美

記者啟鉻／河濱報導
俯瞰Jurupa Valley全景。（City of Jurupa Valley官網）
俯瞰Jurupa Valley全景。（City of Jurupa Valley官網）

1892年，河濱當地一家報紙Riverside Daily Press發行特刊，介紹河濱及周圍地區，目的是吸引更多投資者和新居民。特刊中提到的西河濱（West Riverside），是當時位於聖塔安那河（Santa Ana River）對岸一片農業地區，就是現在的赫汝帕谷市（Jurupa Valley）在逾130年前景觀。

當時，這片地區都被稱為西河濱。直到1909年，才開始對西河濱內的地區進行重新命名，以區別不同社區。文章開頭稱西河濱是「最優美風景和富有趣味的地區之一」。首先介紹正在建造的聖塔安那河上的耗資1萬5000元木橋。這座橋是第一座建在河濱和西河濱間的橋樑。

聖塔安那河在130多年前的河床寬度要大得多，河道內只有一小部分被流動的水占據，為農耕留下大量土地。因此，報紙提到，河底有廣闊的牧草供牛馬食用，還有大量的紅花草田，以及一些精心種植的葡萄和橘子園。那裡還有梨樹、桃樹和杏樹園，以及一個大型的中國式菜園。

報紙所說的「一座大而寬敞的磚砌學校大樓」，當時只有五年歷史，位於Jurupa Valley運河旁，有足夠水源供給種植與學校使用。除校舍外，附近還有一個陡峭的斜坡通向西河濱柑橘果園，報紙聲稱，這些果園「足以媲美加州任何地方果園」。 在陽光坡地（Sunny Slope）上，有大約2000畝土地，其中數百畝後來種植橙樹和檸檬樹，進而擴大西河濱的柑橘種植面積。

文章還提到西河濱的第三個地區，位於陽光坡地以西，被一系列山丘所隔開。所提到的山丘現在被稱為佩德利岡（Pedley Hills）。在這個地區，文章提到一個美麗地塊，占地數千畝，布滿整齊規畫的街道，兩側邊界種植綠色盎然的觀賞樹。這些街道長度已經超過20哩，在後來又重新規畫。當地已種植許多果園，並建造新房屋。根據這些描述，猜測作者可能談論的是今天被稱為佩德利的地區（Pedley area），現在已經發展成為赫汝帕谷市的中心區。

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