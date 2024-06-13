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洛縣辦公室 首季空置率20多年新高

記者朱敏梓／洛杉磯報導
根據CBRE報告，洛杉磯縣的辦公室市場在今年第一季度達到了20多年來的最高整體空置率。（取自網站Pexels)
根據CBRE報告，洛杉磯縣的辦公室市場在今年第一季度達到了20多年來的最高整體空置率。（取自網站Pexels)

根據商業地產投資公司CBRE發布的辦公室市場報告，洛杉磯縣和范杜拉縣（Ventura County）的總體空置率在一季度達到22.5%，其中洛縣市場在今年一季度達到20多年來最高空置水平。報告指出，由於混合工作模式和「不溫不火」的辦公需求，空置率預計還將繼續上升，租金則進一步下降。

CBRE數據顯示，由洛杉磯縣和橙邊界沿線城市組成的中部縣子市場，在第一季度的空置率最低，為8%。不過，這裡也是洛杉磯縣淨吸收量（淨增加的實際租賃面積）最低的地區，共有66棟辦公樓，淨吸收面積為1280平方呎。

聖蓋博谷多家大公司所在地巴沙迪那地區，空置率排名第二，為10.4%。今年迄今為止，167棟辦公大樓的淨吸收面積為2萬6800平方呎，目前在建約6萬2000平方呎的新辦公室。

儘管空置率較低，但與空置率較高且淨吸收量為負的次級市場相比，中部縣和聖蓋博谷在第一季度並未出現大量交易。CBRE發現，西洛杉磯仍然是該地區的首要目的地，第一季度擁有三個最大的租賃交易，平均租賃面積為1萬200平方呎，比上年增長23%。

西洛杉磯在第一季度的空置率接近21%，其中William Morris Endeavor擴大了其位於Wilshire Blvd 9601號的租約面積，至25萬平方呎；一名私人租戶續簽了世紀城星光大道1901號7萬6374平方呎的租約，這是上季度該地區最大的租賃交易。報告將續租與租戶對西洛杉磯辦公室的「信心增強」聯繫起來。

報告指出，該地區空置率上升的部分原因是西區兩個主要辦公室項目的竣工，包括庫爾富市（Culver City）的5237 W. Jefferson和聖塔蒙尼卡的1650 Euclid St.辦公室，並在第一季度完全空置。

報告指出，洛杉磯的辦公室市場整體持續停滯不前，辦公空間需求較低，淨吸收量為負140萬平方呎。該報告預測，市場狀況「可能會促使開發商和投資者謹慎對待他們的企業」。

洛杉磯 投資 聖蓋博

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