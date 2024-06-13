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洛杉磯港 前5月貨運量年增18%

記者朱敏梓／洛杉磯報導
白宮經濟學家Jared Bernstein參加洛杉磯港的會議。（zoom截圖）
白宮經濟學家Jared Bernstein參加洛杉磯港的會議。（zoom截圖）

洛杉磯港（Port of Los Angeles）12日舉辦線上記者會，洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）介紹，該港口5月貨運量延續了自今年年初以來的高貨運量趨勢，整體來說，2024年開局良好。白宮經濟學家Jared Bernstein也參加了本次會議，並發表了他對經濟前景的看法，以及港口和供應鏈對經濟的深遠影響。

塞羅卡首先介紹了洛杉磯港五月的貨運量情況，洛杉磯港在五月共處理了75萬3020個TEUs（20呎標準貨櫃），雖然比去年5月小幅下降 3%，但五個月整體貨運量仍比2023年增加 18%。具體來說，在進口方面，共處理約39萬個TEUs，比去年的5月下降5%。從關鍵數據來看，5月就業報告顯示出消費支出的持續成長。事實上，美國國家零售聯合會表示，今年夏季美國的進口將達到兩年來的最高水準。在出口方面，貨運量與去年相比大增24%，洛杉磯港也創下了新里程碑，連續12個月實現年比出口成長。在此期間，港口出口了超過150萬個TEUs，較前一年多了將近三分之一。

塞羅卡指出，總體而言在前五個月開局良好，洛杉磯港成功處理了390萬個TEUs，比2023年增加了18%。他同時預計下半年將延續強勁表現。塞羅卡補充，去年六月洛杉磯港的貨運量到達高峰，處理超過83萬個TEUs；今年預計貨運量保持穩定，在70萬至80萬TEUs之間。

塞羅卡指出，目前的數字已經達到或好於新冠疫情爆發之前的水平。「儘管已出現反彈，但仍有成長空間。」洛杉磯港正在積極與農業利益相關者、製造商、服務提供者和美國高層官員合作，以更大程度地減少貿易不平衡。此外，洛杉磯港和長堤港將共同主辦中美港論壇上海綠色航運走廊，與港口領導人和其他利益相關者攜手，在未來建立一條使用低碳和零碳船舶燃料的跨太平洋貿易航線，實現更多貨物、就業機會以及全球貿易的的脫碳化。

Jared Bernstein表示，在供應鏈方面要做到「以團隊方式合作，建立專門的工作小組」。他補充，應從新冠疫情中吸取教訓，例如在2021年，新冠疫情導致洛杉磯港和長堤港的貨船出現歷史性積壓。他認為，貿易上應減少與不公平貿易夥伴的貿易流動量，特別是在電動汽車、電池、清潔能源生產、關鍵礦物等領域，從而確保這些流動量足夠強大以支持供給。

洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）。（zoom截圖）
洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）。（zoom截圖）

洛杉磯港 疫情 長堤

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