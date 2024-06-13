我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

逾市價4倍 淘金熱時期大金塊被盜

編譯陳盈霖／綜合報導
監控畫面顯示該男子竊走一塊加州淘金熱時期發現的金塊。（FOX 11電視台畫面）
監控畫面顯示該男子竊走一塊加州淘金熱時期發現的金塊。（FOX 11電視台畫面）

福斯電視台FOX 11報導，一個價值8萬2000元的金塊，日前在南加州長堤市（Long Beach）舉行的錢幣博覽會（coin expo）上被盜。由於該巨大金塊源自於加州淘金熱（California gold rush）時期，相當特別，失主懸賞1萬元期盼尋回。

該金塊擁有者，是猶他州（Utah）硬幣經銷商坎貝爾（Bob Campbell）。從博覽會監視器畫面，可看見一名身穿黑衣男子闖入他的展位，從展示盒中將這塊金裝入口袋的瞬間。坎貝爾說，展示櫃的一個小缺陷，讓竊賊得逞，「他在試鎖，一面注意著四周。」監控畫面上還可看到該男子似乎在按展示櫃，約30秒後拿走金塊，離開時男子還回頭看了看，似乎在看有誰會注意他的行為。

坎貝爾說，這塊金大約含27盎司黃金，這是他在錢幣展上蒙受最大的損失，因該金塊價值不僅是黃金，而在於它的歷史。該金塊是在加州淘金熱時期，在距離俄勒岡州（Oregon）邊境約50哩一條小溪中發現。

坎貝爾說，當時發現的許多金塊「都已將其中的黃金融化」，「那麼，像這樣含有27盎司的大金塊還能保存至今，非常罕見，也很不尋常。」他非常擔心有心人會不顧其歷史價值，將裡面的黃金融化。

「金塊愈大，它們的價值愈高」他說，「它們價格是黃金價值的兩、三倍，甚至四倍也不罕見。」他希望有人能認出影片中男子，找回金塊。

金塊價值是黃金價格的兩、三倍甚至四倍，金塊愈大價值愈高。（FOX 11電視台畫面...
金塊價值是黃金價格的兩、三倍甚至四倍，金塊愈大價值愈高。（FOX 11電視台畫面）

加州 長堤 猶他州

上一則

華人學好CPR 可挽救家人性命 75%亞裔無法正確操作

下一則

改革47號法案倡議 嚴打盜竊 11月公投

延伸閱讀

血腥國殤長周末 芝41人中槍9死 5歲女童喪命

血腥國殤長周末 芝41人中槍9死 5歲女童喪命
灰狼咬下衛冕軍金塊 寫G7紀錄

灰狼咬下衛冕軍金塊 寫G7紀錄
NBA／落後20分驚奇逆轉 灰狼淘汰衛冕軍金塊寫G7紀錄

NBA／落後20分驚奇逆轉 灰狼淘汰衛冕軍金塊寫G7紀錄
旅遊／說走就走 溫哥華島自駕遊

旅遊／說走就走 溫哥華島自駕遊
NBA／愛德華領軍 灰狼一度贏50分 逼金塊打第7戰

NBA／愛德華領軍 灰狼一度贏50分 逼金塊打第7戰
NBA／第四節一度領先達50分 灰狼大勝金塊搶七決生死

NBA／第四節一度領先達50分 灰狼大勝金塊搶七決生死

熱門新聞

華人名牌球鞋發燒友郭先生買賣鞋年入10萬，結果被警察抄家，原來他竟然買到零元購贓物。圖為示意圖。(取自Unsplash Erik Mclean圖片)

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

2024-06-09 21:35
南加豪華海景屋降價40萬元求售。（Sherry提供）

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

2024-06-07 14:49
騙子自稱是37歲的華人女子，事業有成，正在尋找真愛。（示意圖／取自Unsplash.com）

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

2024-06-05 21:05
案發住宅是一棟兩層民宅，10日中午門口還停靠著警車，警方在院內調查辦案。（記者張宏／攝影）

亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍

2024-06-12 02:20
女嫌爬上車頂並脫光衣服、雙手叉腰。（取自Citizen App）

捂臉...南加女被警追 竟爬上車頂脫光光

2024-06-10 20:05
Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

2024-06-05 12:07

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？