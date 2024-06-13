逾市價4倍 淘金熱時期大金塊被盜

監控畫面顯示該男子竊走一塊加州淘金熱時期發現的金塊。（FOX 11電視台畫面）

福斯電視台FOX 11報導，一個價值8萬2000元的金塊，日前在南加州長堤 市（Long Beach）舉行的錢幣博覽會（coin expo）上被盜。由於該巨大金塊源自於加州淘金熱（California gold rush）時期，相當特別，失主懸賞1萬元期盼尋回。

該金塊擁有者，是猶他州 （Utah）硬幣經銷商坎貝爾（Bob Campbell）。從博覽會監視器畫面，可看見一名身穿黑衣男子闖入他的展位，從展示盒中將這塊金裝入口袋的瞬間。坎貝爾說，展示櫃的一個小缺陷，讓竊賊得逞，「他在試鎖，一面注意著四周。」監控畫面上還可看到該男子似乎在按展示櫃，約30秒後拿走金塊，離開時男子還回頭看了看，似乎在看有誰會注意他的行為。

坎貝爾說，這塊金大約含27盎司黃金，這是他在錢幣展上蒙受最大的損失，因該金塊價值不僅是黃金，而在於它的歷史。該金塊是在加州淘金熱時期，在距離俄勒岡州（Oregon）邊境約50哩一條小溪中發現。

坎貝爾說，當時發現的許多金塊「都已將其中的黃金融化」，「那麼，像這樣含有27盎司的大金塊還能保存至今，非常罕見，也很不尋常。」他非常擔心有心人會不顧其歷史價值，將裡面的黃金融化。