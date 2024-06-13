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爭取立法保權益 聖荷西快餐店鬧罷工

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
聖荷西Taco Bell快餐店的員工罷工要求縣立法機構通過立法來保障快餐業員工的權益。 （記者徐蓓蓓/攝影）
聖荷西Taco Bell快餐店的員工罷工要求縣立法機構通過立法來保障快餐業員工的權益。 （記者徐蓓蓓/攝影）

聖荷西12日熱浪滾滾，聖荷西塔可鐘（Taco Bell）快餐店的員工罷工，警示正在席捲本市快餐業的危機，要求聖塔縣立法機構通過立法來保障快餐業員工的權益。罷工員工主要訴求包括改善危險的工作環境、工作場合性騷擾、工作中的報復行為以及無薪加班等問題。

在罷工員工向加州行業關係部職業安全與健康處提交的投訴中，Taco Bell的員工提到因為公司沒有修理門店的空調以及燃氣洩漏，廚房操作間的溫度上升到接近90度。

在罷工員工向聖荷西市的提交的投訴中，Taco Bell削減了現有員工的工作時間，同時又招聘了四位新員工，違反聖荷西市「工作機會條例」。這項條例要求雇主在招聘新員工之前，要先為現有員工提供工作機會。

罷工員工還要求獲得培訓機會，來了解包括工作機會、孕產期、身障以及病假方面的政策，以幫助他們在遭到不公正對待時可以發出自己的聲音。

而聖荷西麥當勞快餐店的員工在本周一，已經因為相似的理由舉行過罷工抗議集會。

加州快餐業是全美最大也是發展最快的低工資行業，有超過三萬家門店，55萬7千多名僱員。在加州，將近80%快餐店的員工是有色人種，其中超過60%是西裔。

與此同時，加州快餐業向來以「逐底競爭」的商業模式而聞名。店家通過在員工安全、薪酬、培訓、工時、人員配備等方面壓縮成本，以低利潤率運營。

無薪加班，又稱工資盜竊在加州快餐業十分猖獗，有超過86%的快餐店僱員報告自己曾經是這一行為的受害者。

2023年，僅公開交易的前九大快餐公司利潤就達到250億元。這前九大公司包括麥當勞，星巴克，YUM!Brands （肯德基，Taco Bell和必勝客的母公司），國際餐館品牌（旗下包括漢堡王、Popeye炸雞等），Wendy's, Chipotle, Jack in the Box, 多米諾披薩和棒約翰披薩等。

今年3月15日，加州快餐業委員會在屋崙舉行了首次會議。該委員會由一線員工，工會領袖，快餐業主以及州管理機構人員構成。委員會由同時推行快餐業每小時20元最低工資的加州議會1228號法案推動成立。快餐業員工在會上倡議給予雇員更公平合理的工資、工作時間和工作環境。

加州 罷工 聖荷西

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