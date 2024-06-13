爭取立法保權益 聖荷西快餐店鬧罷工
聖荷西12日熱浪滾滾，聖荷西塔可鐘（Taco Bell）快餐店的員工罷工，警示正在席捲本市快餐業的危機，要求聖塔縣立法機構通過立法來保障快餐業員工的權益。罷工員工主要訴求包括改善危險的工作環境、工作場合性騷擾、工作中的報復行為以及無薪加班等問題。
在罷工員工向加州行業關係部職業安全與健康處提交的投訴中，Taco Bell的員工提到因為公司沒有修理門店的空調以及燃氣洩漏，廚房操作間的溫度上升到接近90度。
在罷工員工向聖荷西市的提交的投訴中，Taco Bell削減了現有員工的工作時間，同時又招聘了四位新員工，違反聖荷西市「工作機會條例」。這項條例要求雇主在招聘新員工之前，要先為現有員工提供工作機會。
罷工員工還要求獲得培訓機會，來了解包括工作機會、孕產期、身障以及病假方面的政策，以幫助他們在遭到不公正對待時可以發出自己的聲音。
而聖荷西麥當勞快餐店的員工在本周一，已經因為相似的理由舉行過罷工抗議集會。
加州快餐業是全美最大也是發展最快的低工資行業，有超過三萬家門店，55萬7千多名僱員。在加州，將近80%快餐店的員工是有色人種，其中超過60%是西裔。
與此同時，加州快餐業向來以「逐底競爭」的商業模式而聞名。店家通過在員工安全、薪酬、培訓、工時、人員配備等方面壓縮成本，以低利潤率運營。
無薪加班，又稱工資盜竊在加州快餐業十分猖獗，有超過86%的快餐店僱員報告自己曾經是這一行為的受害者。
2023年，僅公開交易的前九大快餐公司利潤就達到250億元。這前九大公司包括麥當勞，星巴克，YUM!Brands （肯德基，Taco Bell和必勝客的母公司），國際餐館品牌（旗下包括漢堡王、Popeye炸雞等），Wendy's, Chipotle, Jack in the Box, 多米諾披薩和棒約翰披薩等。
今年3月15日，加州快餐業委員會在屋崙舉行了首次會議。該委員會由一線員工，工會領袖，快餐業主以及州管理機構人員構成。委員會由同時推行快餐業每小時20元最低工資的加州議會1228號法案推動成立。快餐業員工在會上倡議給予雇員更公平合理的工資、工作時間和工作環境。
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