我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

加州星巴克不漲價 推「實惠咖啡餐」1份5元起

編譯胡立宗／綜合報導
Starbucks Pairings實惠組合。（取自星巴克網站）
Starbucks Pairings實惠組合。（取自星巴克網站）

加州調高速食店員工最低時薪後，多家業者的菜單應聲齊漲，星巴克（tarbucks）不正面迎戰，改採另一策略， 近期推出超值的實惠組合「Starbucks Pairings」，每份五元起。

五元組合有一杯冰或熱咖啡，再加上一個奶油可頌。六元組合一樣有冰或熱咖啡，但換成早餐三明治。想吃的更好一點？七元組合可以讓三明治加上煙燻培根或是不可能植物肉（Impossible meat）。

「Starbucks Pairings」是限期活動，且不適用於外送，客製訂單得另外付費。

當然，如果不想那麼麻煩地跑去分店買咖啡，也可以訂星巴克的Cold Brew送到家。Cold Brew冷萃濃縮咖啡使用100%阿拉比卡豆，配上焦糖，每瓶32盎司，可稀釋成多杯。

另外，KTLA電視台的Best Reviews還推薦了一些沖泡組合可供在家使用，這些都可以在亞馬遜等平台訂購：

・例如Black Lid Airtight Pitcher等廠商推出的冰咖啡壺，內附濾網，就可以在分裝時濾掉咖啡渣。

・包括Mason Jar Pitcher等推出的64盎司冰咖啡壺，則是以不鏽鋼製成多個部件，省去都用紙製品的費用。

・另外還有Mr. Coffee Iced的22盎司單杯咖啡機，以及其他廠牌的保溫咖啡攜帶杯，都是不錯的選擇。

咖啡 星巴克 加州

上一則

不敵漲薪 火焰披薩加州總部遷東岸

下一則

加州快餐店In-N-Out漢堡調價 「不能漲這麼多」

延伸閱讀

抗外在漲聲 星巴克推咖啡實惠組合5元起

抗外在漲聲 星巴克推咖啡實惠組合5元起
星巴克抹茶星冰樂太甜好罪惡 營養師：用APP客制減糖一樣美味

星巴克抹茶星冰樂太甜好罪惡 營養師：用APP客制減糖一樣美味
咖啡的顏色

咖啡的顏色
排隊打卡人真閒 南京10元咖啡阿姨「火得太抽象」?

排隊打卡人真閒 南京10元咖啡阿姨「火得太抽象」?
星巴克中國拒價格戰陷折扣戰 狂推7折、買一送一保市占

星巴克中國拒價格戰陷折扣戰 狂推7折、買一送一保市占
景氣低迷…中國人不買星巴克或Gucci 卻大買「這東西」

景氣低迷…中國人不買星巴克或Gucci 卻大買「這東西」

熱門新聞

華人名牌球鞋發燒友郭先生買賣鞋年入10萬，結果被警察抄家，原來他竟然買到零元購贓物。圖為示意圖。(取自Unsplash Erik Mclean圖片)

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

2024-06-09 21:35
南加豪華海景屋降價40萬元求售。（Sherry提供）

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

2024-06-07 14:49
騙子自稱是37歲的華人女子，事業有成，正在尋找真愛。（示意圖／取自Unsplash.com）

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

2024-06-05 21:05
案發住宅是一棟兩層民宅，10日中午門口還停靠著警車，警方在院內調查辦案。（記者張宏／攝影）

亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍

2024-06-12 02:20
女嫌爬上車頂並脫光衣服、雙手叉腰。（取自Citizen App）

捂臉...南加女被警追 竟爬上車頂脫光光

2024-06-10 20:05
Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

2024-06-05 12:07

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？