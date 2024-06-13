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加州快餐店In-N-Out漢堡調價 「不能漲這麼多」

記者徐蓓蓓/聖他克拉拉縣報導
加州標誌性快餐店In-N-Out漢堡在快餐業最低工資法生效後，菜單價格也整體上漲。（記者徐蓓蓓/攝影）
加州標誌性快餐店In-N-Out漢堡在快餐業最低工資法生效後，菜單價格也整體上漲。（記者徐蓓蓓/攝影）

加州標誌性快餐店In-N-Out漢堡在快餐業最低工資調漲到每小時20元之後，菜單價格也整體上漲。以廣受歡迎的雙層漢堡套餐（包含雙層漢堡一隻、炸薯條一份和飲料一份）為例，價格已經突破10元大關。

舊金山灣區，目前菜單價格最貴的舊金山市，一份這樣套餐的價格是13.63元，而在東灣阿拉米達縣這樣一份套餐價格接近12元。

南灣居民鄭先生表示，因為小孩喜歡，每個周日都會去吃一次In-N-Out。但因為有時候三個人去吃或四個人去吃，他並沒有太注意到價格的變化。不過聽說雙層漢堡套餐漲到10幾元，他也非常震驚。因為他記憶中幾年前第一次帶小孩去吃，這個套餐的價格還是7.99元一份。

In-N-Out公司日前對媒體表示，菜單價格是在加州快餐業最低時薪20元新法生效的同一天調漲。公司在一份聲明中稱：「為了保證我們的食物品質必須要提高價格。」

據悉，In-N-Out漢堡店員工依據工作地點的不同，薪資在22元到23元之間，比新法規定的20元略高。

In-N-Out漢堡的主席史奈德（Lynsi Snyder)表示自己曾經盡力想保持價格平穩。她對媒體表示在與公司高層會議中曾經直截了當說：「我們不能漲價這麼多，不行」。她說，自己感到有義務為顧客著想。

一位熱愛In-N-Out漢堡的東灣居民也表示，自己聽說In-N-Out對自己的員工不錯，雖然這也是其品牌營銷的一部分；所以自己會一如繼往地支持In-N-Out，特別是考慮到灣區生活成本如此之高的前提下。

而加州主要快餐店4月以來的價格調漲幅度如下：

Wendy's 8%, Chipotle 7.5%, 星巴克（Starbucks）7%, Taco Bell 3%, 漢堡王（Burger King ） 2%。

除去餐飲價格上漲，企業和消費者都感受到通膨所帶來的壓力。而目前看來期盼中的聯儲利率下調依然遙遙無，今年早些時候，華爾街曾經預測2024年會有三次利率下調，目前一些經濟學家已經將這一數字修改為兩次。

加州 灣區 舊金山

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