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南加深圳聯誼會新理事就職 表彰傑出貢獻者

洛杉磯訊
美國南加州深圳聯合會首屆致敬會暨第二屆理事會就職典禮2日盛大舉辦，近300人共襄盛舉。（深聯會）
美國南加州深圳聯合會首屆致敬會暨第二屆理事會就職典禮2日盛大舉辦，近300人共襄盛舉。（深聯會）

「萬水千山總是情，來了就是深圳人」。 來自南加各地的華人日前齊聚哈岡，參加由美國南加州深圳聯合會(SFSC)主辦的首屆致敬會暨第二屆理事會就職典禮，共同慶祝社團盛事並見證對傑出貢獻者的表彰。

當晚現場座無虛席，近300人共襄盛舉。中國駐洛杉磯總領館僑務領事路君燮和李俊、加州前參議員夏樂柏 (Bob Huff)和夫人何美湄、南加州廣府人聯誼會會長梅寧等到場祝賀。會長葉冬、理事長李黎、監事長王檑帶領第二屆理事會成員正式就任，深圳聯合會旗下五大業務聯盟也宣告成立。

深聯會自兩年前創辦以來，共設立了18個不同類型的行業分會和興趣愛好俱樂部，集結近2000人，舉辦了48場不同類型的活動。創會人及會長葉冬在總結工作時表示，深聯會希望透過旗下兩大生活互助和業務交流平台，服務在美同胞，實現「橋樑」、「紐帶」、「窗口」三大目標，在美國和深圳之間搭起一座溝通之橋。

葉冬強調，第二屆理事會將致力搭建好「發展平台」，除常設秘書處和財務處外，整合了企業家聯盟、物流聯盟、投資聯盟、互助聯盟、論壇聯盟、深圳藝術團六大業務部門。深聯會也將持續發揮全會優勢，舉辦「美國深圳人報到日」、「美國深圳人大家樂舞台秀」、「主題論壇」等活動，建立品牌影響力。

當天活動中，理事會副財務長羅宇巧簡報上一屆財務概況，並頒發傑出貢獻獎、愛心奉獻獎、優秀義工獎，表彰為聯合會、為深圳人出力的社區人士。

右起會長葉冬、理事長李黎、名譽會長林志斯、監事長王檑。（深聯會）
右起會長葉冬、理事長李黎、名譽會長林志斯、監事長王檑。（深聯會）
會長葉冬秉持「以會員為中心」的創會理念，致力於讓每位參與活動的會員都感受到關愛和...
會長葉冬秉持「以會員為中心」的創會理念，致力於讓每位參與活動的會員都感受到關愛和支持。（深聯會）

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