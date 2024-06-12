州府砍預算 巴沙迪那公共衛生經費恐遭刪

加州少數設有衛生局的巴沙迪那市，2023年10月率先發現登革熱病例。（美聯社）

加州 2024-2025年度預算 編列進入最後階段，面臨450億元的赤字，州府打算刪除「公衛未來」（Future of Public Health）項下的3億元。影響所及，洛杉磯縣巴沙迪那市的關鍵公共衛生項目可能失去100萬元的經費，衝擊公衛部門與遊民 安置。州議會6月15日定案前是起死回生的最後時刻。

可能失去州府經費的關鍵項目包括，新冠疫情期間創設、加州少見的市級公衛局，八人的編制卻對巴沙迪那的公衛維持與疾病防制發揮重大效益。舉來來說，要不是有公衛局，巴沙迪那也不可能在2023年10月率先發現登革熱病例，並防止進一步擴散。副局長Manuel Carmona在市府應對會議中強調，雖然還是能內部調動留住八個人員，但他們就不太可能只負責公衛事務。

財務長Matt Hawkesworth則表示，本來的公衛基金已經要支應沒有補助或沒有預算的項目了，如果預算遭砍，很可能也無法繼續支持公衛專責人力。巴沙迪那市的公衛基金主要用於六大項目，遊民服務統整、氣候變遷因應、流行病學、傳染病管控、人傳人防制、社區衛生人力調派。

因此，副局長Manuel Carmona指出，預算刪減確實會影響到公共衛生的基礎舉措，也不利於因應類似新冠之類的大型公衛危機。另為，也會影響該市2018年創設的「巴沙迪那即時回應團隊」（Pasadena Outreach Response Team，簡稱PORT），使之難以快速提供必要資源給無家可歸者。

財務長Matt Hawkesworth也表示，公衛基金還負責支應公衛資訊與公衛護理師系統，為各個社區提供一般醫療服務。他說，聯合立法預算計畫（Joint Legislative Budget Plan）上周也反對刪減公衛經費，「代表還有機會，因為各地明顯都有反對聲音」。巴沙迪那自己的預算編列也還在蒐集意見階段，巴沙迪那可以單獨行動，也可以與其他地方合力反對。