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台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
台灣盛香珍果凍在南加州好市多上架後，因獨特口感與實惠價格廣受華人歡迎，引發搶購風潮。(讀者提供)
台灣盛香珍果凍在南加州好市多上架後，因獨特口感與實惠價格廣受華人歡迎，引發搶購風潮。(讀者提供)

加州好市多近期引進多款來自台灣的盛香珍果凍，包括盛香珍蜜柑果凍以及Dr. Q葡萄與草莓口味果凍桶，上架後廣受華人歡迎，紛紛表示「很好吃」、「小朋友超喜歡」。

這些果凍產品讓許多華裔消費者興奮，有人表示，過去沒有在美國看到這些產品時，都會特別從台灣扛回來；也有人羨慕地說：「又是別人家的好市多。」消費者們還熱烈討論，有人分享冷凍後食用有點冰沙的口感也很好吃，也有人認為低卡路里是這些果凍的另一個賣點，更表示期待Dr. Q早日在其他州的好市多上架。

然而，有人實地走訪好市多掃貨時，發現盛香珍蜜柑果凍已經售罄，很失望。但仍有一些幸運的消費者找到了盛香珍Dr. Q果凍，他們紛紛在社交媒體上分享購買地點，這些消息有如尋寶地圖指引消費者購買。目前盛香珍Dr. Q果凍桶在好市多的售價為11.49元，與台灣售價相當。而盛香珍蜜柑果凍原本以10杯19.99元的實惠價格販售，吸引民眾一箱箱採購，迅速售罄。

記者實地走訪多家南加州好市多，發現盛香珍蜜柑果凍已經搶購一空，只剩下盛香珍Dr. Q葡萄與草莓口味果凍桶還在貨架上，但仍然吸引眾多民眾爭相購買，現場十分熱鬧。

據悉，盛香珍是台灣知名食品品牌，以果凍、蒟蒻、堅果類等零食著稱。而好市多引進這些備受歡迎的台灣商品，不僅滿足在美華裔的味蕾，也讓更多美國消費者有機會品嚐到台灣的美食。

好市多 加州 南加

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