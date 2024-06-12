黃仁勳為何讓人又愛又罵

輝達 股價近年節節攀升，市值在6月初突破3兆，一度超越蘋果，令輝達CEO黃仁勳 的風頭一時無兩。黃仁勳是華人 之光，毋庸置疑；可是站在消費者角度，消費者可是有話要說。

「皮衣黃刀法精湛」、「給老黃刀法獻上虔誠一拜」等調侃常見於網路；而英特爾屢遭詬病的產品升級「擠牙膏」策略，近年也出現在輝達入門「甜品級」顯卡上，讓消費者又愛又罵。

廠商的目標，是「從消費者手上賺盡可能多的錢」；消費者的追求，則是「買到廠商最具性價比」產品。雙方出發點本就不一致，因此輝達作法不涉及對錯。「皮衣黃刀法精湛」，指的是黃仁勳對旗下消費級顯卡賽道畫分細緻，每個價位，都有對應產品。乍一看這對消費者很好，花多少錢就能買到多少性能；但顯卡性價比，從低端到高端愈來愈差。入門級用戶認為，低端產品性能砍得太嚴重；旗艦用戶又覺得，高端產品溢價太多。

用通俗帶點誇張的比喻，就是消費者去吃排骨麵，兩塊排骨8元、3塊排骨15元、4塊排骨30元、5塊排骨120元；排骨數量與價格，非線性正比提升情況下，商家又對排骨麵中排骨的塊數畫分細緻，讓消費者陷入選擇性困難。「咬咬牙能獲得更多性能，但性價比的下滑幅度卻讓人不悅；如果只買最便宜的，兩塊排骨又吃得不夠爽」；這或許就是許多輝達顯卡用戶，在選購其產品時的真實內心寫照。

除「刀法精湛外」，輝達入門「甜品級」顯卡還被詬病性能提升「擠牙膏」。硬體廠商在缺乏競爭情況下，往往會在產品更新換代時，採用「擠牙膏」策略，以獲取效益最大化，英特爾就是其中代表；在2012推出第三代酷睿CPU後，因AMD等對手，無法持續給予競爭壓力，酷睿CPU開始走上緩慢升級道路。雖然在技術上已取得突破，英特爾卻每年主動限制產品性能升級幅度，如擠牙膏般，每次只給一點。在這種策略下，原本只能賣「低價」的產品，得以用「中等價位」賣出；或消費者原本一年升級可用多年，卻在「擠牙膏」策略影響下，不得不連續數年更新產品。

輝達最新甜品級顯卡「RTX 4060」與「RTX 4060 Ti」，在硬件端與上一代產品「RTX 3060」幾乎如出一轍；唯一賣點，就是新產品提供涉及AI的「深度學習超高取樣（DLSS，俗稱大力水手）」技術。而軟體帶來的進步，很難突破硬件限制；因此「RTX 4060」相比「3060」的性能提升，可以用擠牙膏來形容。在Youtube上擁有超過1500萬訂閱的硬體評測博主Linus Tech Tips，用「我真的生氣了（I'm actually getting MAD now）」為題，發視頻批評「RTX 4060」，並獲得超過12萬3000點讚。消費者對該產品的不滿，可見一斑。

不過正如前文所述，這不是輝達的問題；當你的低端硬體產品，搭配「大力水手」後，可媲美競爭對手中端硬體性能；沒有理由不用更便宜硬體，賣中端價格，以換取更大效益。

站在消費者角度，希望競爭對手能迎頭趕上，顯卡市場不再是輝達獨大；「蘇媽（蘇姿丰）」大戰「老黃」之時，才是消費者迎來好時代之日。