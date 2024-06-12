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吸毒者被捕意外亡 河濱縣賠35萬

河濱訊
警員執法導致被捕者死亡，縣府賠償35萬元。（警方提供）
警員執法導致被捕者死亡，縣府賠償35萬元。（警方提供）

南加內陸河濱縣(Riverside County）賠償35萬元，解決一起由警員執法導致受害者非正常死亡訴訟。訴訟由一名吸毒者塞拉諾（Ernie Teddy Serrano）的家人提出，2020年12月15日塞拉諾在赫汝帕谷（Jurupa Valley）一家超市被執法警員拘捕時死亡。

河濱縣高等法院於今年5月駁回訴訟。根據和解文件，被告縣警局並未承認在塞拉諾死亡事件中有任何不當行為。

原告家人表示，塞拉諾在過世前一直與毒癮抗爭。事發前一天，塞拉諾在姑姑家表現異常，姑姑請求將塞拉諾帶走時，塞拉諾與趕來執法警員發生了衝突。次日，塞拉諾去一家超市購物，員工報告其行為異常，前來執法的警員說，塞拉諾為已購買物品付款時發生爭執，最終在被要求離開超市時與警衛發生衝突。

根據地檢署報告，當塞拉諾拒捕時，執法警員使用了電擊槍和警棍。由於塞拉諾吐口水，警員給他戴上了口罩。幾分鐘後，根據警員隨身攝像機視頻，塞拉諾說「我不能呼吸了放開我。」不久後，他停止了呼吸，急救無效死亡。

首席法醫病理學家法哈多（Mark Fajardo）表示，塞拉諾死於血液中冰毒含量過高。法哈多還說，其它導致死亡的原因，包括當事人與執法人員的身體對抗和執法拘留手段等。

這起訴訟賠償金35萬元，遠低於其他原告在非正常死亡案件中獲得的逾百萬元和解金或陪審團裁決金。

口罩 南加

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