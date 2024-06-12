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巴沙迪那學院 獲綠色區域認證

記者張庭瑜／洛杉磯報導
方樹強代表（右三）頒發表彰證書。（記者張庭瑜/攝影）
方樹強代表（右三）頒發表彰證書。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣巴沙迪那學院（Pasadena City College， 簡稱PCC）在主校區舉行隆重儀式，慶祝成為巴沙迪那市首個獲得美國綠區聯盟（American Green Zone Alliance， 簡稱AGZA）綠色區域二級認證的機構。這標誌著PCC在所有景觀美化和場地運營中已全面轉型為僅使用低噪音、零排放、電池驅動的設備。

這一認證的取得是PCC多方協作努力的結果。由PCC設施管理與運營部經理謝弗（Sheaffer）及其團隊在轉型過程中發揮關鍵作用。他們與南海岸空氣品質管理局（South Coast Air Quality Management District， 簡稱AQMD）及AGZA開展合作，組織參加多場可持續景觀設備的測試和教育培訓研討會。

此外，PCC 也參與AQMD 的電動草坪和花園項目，將舊燃氣設備更換為新型電池電動替代品，從而將成本降低近 80%。PCC校長戈麥斯（José Gómez）表示，成為巴沙迪那市首個獲此殊榮的機構，標誌著PCC在引領高校可持續發展方面邁出了重要一步。作為美國綠區聯盟的成員單位，PCC將進一步加強與該組織的合作，在推廣先進的永續景觀美化實踐方面發揮示範作用。校長認為，PCC的榜樣力量將在更大範圍內得到彰顯，激勵更多校園推進生態文明建設，共創美好未來。

AGZA總裁兼首席執行官馬比（Dan Mabe）在頒證儀式上表示，PCC作為一所擁有近百年歷史的學院，通過成為巴沙迪那市首個AGZA認證的綠色區域，將可持續發展理念融入到其悠久歷史和未來發展藍圖之中，堪稱典範。這一認證不僅彰顯了PCC在推動校園生態可持續發展方面所作出的承諾，也為南加州乃至全美高校在建設綠色校園方面樹立了榜樣。

南海岸空氣品質管理局副局長卡喬蒂（Michael Cacciotti）指出，PCC此舉每年將減少38噸有毒廢氣排放，有效保護學生和教職員工免受空氣污染危害。他表示，園林設備排放已於2021年超過汽車，成為加州的主要污染源之一。PCC的做法不僅改善了校園環境，也將惠及周邊社區居民的健康。

而國會議員趙美心、州眾議員方樹強和豪登（Chris Holden）以及洛縣政委員巴格（Kathryn Barger）等辦公室代表也出席儀式，並為PCC的可持續發展成就頒發表彰證書，對PCC在應對氣候變化、打造生態校園方面所作出的貢獻表示肯定。

縣委巴格代表（右三）頒發表彰證書。（記者張庭瑜/攝影）
縣委巴格代表（右三）頒發表彰證書。（記者張庭瑜/攝影）
戈麥斯指出，獲AGZA綠色區域認證是PCC引領可持續發展的重要里程碑，彰顯全校師...
戈麥斯指出，獲AGZA綠色區域認證是PCC引領可持續發展的重要里程碑，彰顯全校師生員工的辛勤付出與智慧結晶。PCC將進一步強化合作，在推廣先進永續景觀美化實踐方面發揮示範效應，激勵更多高校攜手推進生態文明建設。（記者張庭瑜/攝影）
趙美心代表（右三）頒發表彰證書。（記者張庭瑜/攝影）
趙美心代表（右三）頒發表彰證書。（記者張庭瑜/攝影）
豪登代表（右三）頒發表彰證書。（記者張庭瑜/攝影）
豪登代表（右三）頒發表彰證書。（記者張庭瑜/攝影）
pcc校方人員一同手持由美國綠區聯盟頒發的認證證書，慶祝成為巴市首個獲得該認證的...
pcc校方人員一同手持由美國綠區聯盟頒發的認證證書，慶祝成為巴市首個獲得該認證的「綠區」。（記者張庭瑜/攝影）

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