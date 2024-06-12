Medi-Cal可自動轉入加州全保

資深社區協調員許欐介紹AJSOCAL的工作（記者沈瑋/攝影）

直到今年6月初，已經有15萬失去了Medi-Cal的加州 居民，轉入了加州全保（Covered California），其中有16%的亞裔 獲益。

加州全保與南加州亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice Southern California，簡稱AJSOCAL）於11日，共同說明從Medi-Cal（白卡）轉為加入加州全保的計畫及其一年來的執行成果。

AJSOCAL項目副總裁Cori Racela表示，2023年4月，聯邦政府在新冠疫情期間要求健康保險 不得中斷的限定告一段落，Medi-Cal再度開始審查超過1500萬參保居民是否還符合資格。為保障盡可能多的居民能繼續享有健康保險，主管Medi-Cal的加州醫療照護廳（DHCS）與加州全保隨即共同推出了從Medi-Cal自動轉換登記加入加州全保的計畫。

加州全保副首席醫療官Barbara Rubino表示，至今年6月初為止，這項無縫接軌的計畫已幫助了至少15萬失去了Medi-Cal的居民轉入了加州全保，其中亞裔超過16%，他們將繼續享有價格低廉、高質量的健康保險。

DHCS助理副主任黃穎嘉詳細介紹了自動轉換登記的流程。當Medi-Cal在重新審查投保人資格的時候，如果發現他們已經不符合資格，後台系統將自動檢查這些人是否符合加州全保的申請資格。如果符合，那麼他們將會收到相關通知，並且加州全保將會自動為他們推薦與之前享有的保險計畫相匹配的、能提供最高補助的保險計畫。居民可以選擇接受，也可以選擇適用於自己情況的其他計畫。

值得注意的是，如果是從Medi-Cal轉入，或是遇到人生重大事件（如失去了保險、結婚、孩子出生、搬家至另一個城市等）的60天內，可以隨時登記加州全保。否則，加州全保每年開放投保登記期為11月1日至次年的1月31日。

另外，亞美公義促進中心資深社區協調員許欐介紹，該中心是獲得認證的加州投保協助機構，幫助民眾申請白卡、續保或更新資料、登記加入加州全保等。可撥打免費電話800-520-2356（國語/粵語，周一至周五早上10時至下午3時）獲得幫助。