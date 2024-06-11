省錢省事 租屋者搬家頻率降 房東也受惠

愈來愈多租客不願搬家。（取自KTLA 5電視台畫面）

福斯電視台FOX 11報導，房地產公司Redfin最新報告顯示，與10年前相比，美國租屋者搬家的可能性較小，凸顯住房成本高昂與遠距工作的興起。該公司分析美國人口普查 局美國社區調查（American Community Survey）數據，該調查於2022年進行，主要調查受訪者搬家情況。

報告發現，至2022年，六分之一（16.6%）租屋者在同一間房屋居住10年甚至更久，高於10年前的13.9%。另有六分之一（16.4%）租屋者在自己租賃的房屋住5至9年，高於10年前的14%。四分之一（25.2%）租屋者在租屋處住了12個月或更短時間，但這一數字低於2012年的32.2%。報告還發現，Z世代比其他世代租屋者更可能在1年內搬家，嬰兒潮世代較可能在租賃的屋內住上10年以上。

Redfin資深經濟學家柏克利（Sheharyar Bokhari）表示，租期增加對租屋者與房東 有利。住在原處也意味著他們省了搬家費等開支，若他們有購屋目標，這些省下的錢也能幫助他們支付頭期款。

這份報告與一種被稱為「永遠租屋者」（forever renters）新興趨勢不謀而合，一些美國人選擇租房非買房。根據福斯商業頻道（FOX Business）報導，一部分永久租屋者屬「高端人群」，他們重視擁有大房間、精緻美觀和適合兒童的公寓。

與此同時，房價持續上揚。Redfin數據顯示，自2012年以來，美國房屋銷售價格中位數增加1倍以上，僅自2019年來就上漲40%以上。租金 價格也飆升，自2019年來上漲20%以上，阻礙租客搬家意願。

住在同一租屋處，意味著他們的租金上揚幅度較小，省了搬家費和租屋申請費用。但伯克利說，2023年公寓建設熱潮，恐替租屋者提供更多搬家選擇。專家認為，如今有很多空置房，供應激增也可能導致房東降價。