遇坑洞破胎索賠 保留證據很重要

民眾在向加州公路局申請索賠時，要提前準備報告證明加州公路局在事發前已知坑洞存在。（加州交通廳官網）

在加州 高速公路遇到坑洞導致車輛損失，民眾可以向加州交通廳（Caltrans）申請索賠，但隨著近些年申請數量不斷增多，想要拿到賠償金恐怕難上加難。律師提醒，雖說在申請遭拒後可以向法院提前訴訟，但民眾一定要提前準備報告證明加州交通廳在事發前已知坑洞存在。

2023年上半年，駕駛向加州交通廳提交的索賠數量比前五年全年綜合就增加了兩倍，但批准通過率卻下降了一半之多。官網顯示，加州交通廳不會賠償在州高速公路上行駛的車輛的任何損壞，所有司機都必須購買足夠的保險 。但根據具體且嚴格的州法律，加州公路局可能對因公路坑洞等造成的車輛損壞負責，但提出索賠並不意味著就能得到賠償。

為了滿足法律要求，司機必須證明州 高速公路系統上的道路處於危險狀況，加州交通廳知道或應該知道危險狀況，並且有足夠的時間在損壞發生之前解決問題。司機可以在https://dot.ca.gov/online-services/submit-damage-claim提交索賠，必須提供道路危險狀況的明確證據，例如時間、地點和照片，並表明該情況發生在州高速公路系統上。官網明確指出，索賠流程不是報銷或保險計畫，而是潛在訴訟的前奏。

如果索賠被拒絕，司機可以提起訴訟尋求司法裁決。南加律師劉龍珠表示，法院訴訟的有效期是6個月，司機必須提交一份Public Records Act request報告，向加州交通廳詢問在事故發生前就知道該坑洞的證明，否則無法勝訴。而根據CBS報導的司機申訴案例來看，目前回信通常採用拖延戰術，所以應盡早要求提供報告收集證據。