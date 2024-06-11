留意輪胎保險 換修胎不怕閉門羹

好市多提供換胎服務，民眾需要查詢自己對應的輪胎預定，即可到指定地點更換新胎。（好市多輪胎中心官網）

加州高速公路上的坑洞已經成為安全駕駛的一大隱患，民眾車輛因此受損的事件也屢見不鮮，許多司機抱怨車輛受損後不僅要等待救援耽誤行程，而且事後還要面臨修理費用的高額帳單。

華人李先生日前在10號公路就因坑洞導致輪胎軋破，因為受損程度較輕，即時換了備胎，但事後換新輪胎讓他倍感頭疼。李先生表示，平日經常去逛好市多 （Costco）有留意到換胎服務，不過自己上門時去吃了閉門羹，工作人員表示維修必須先在網上預約。

李先生比較了各家輪胎的報價，貨比三家後發現，沃爾瑪 （Walmart）和好市多這種類型汽修部門是不支持補胎服務的，如果要換胎，必須在網上根據自己的車型預定適合輪胎，支付報價後商家會發貨到選定的門店後再去維修。而American Tire Depot雖說現貨較多，但價格會略貴一些，一般需要多買幾個輪胎才會有折扣。每家服務商都有較為全面的售後保障，比如終身享受輪胎保養服務以及保修期內輪胎再次受損的免費更換服務。

李先生最終在沃爾瑪花了100多元預定了一款新胎，但當他去現場時，工作人員告訴他預定的新胎檢測出來是殘次品，想要更換新貨還得等一段時間發，並且無法退貨。無奈之下，李先生最終找了一個修車行，幸運的是老闆表示他的輪胎受損程度並不嚴重，只需要花上20多元補胎即可。

南加賓士車銷售Solo表示，通常車主在購買或租賃汽車時，車商會推薦給汽車上保險 服務，除了最常見提前支付划算的定期保養費用，輪胎破損、車輛剮蹭等都可以購買保險，比如車輛輪胎（First Class Wheel Tire）可以選擇36個月因公路坑洞導致破損免費維修和更換，每月價格在100元到200元之間，不過通常在購車時可以議價。而假設車輛沒有保險，如果要去正規車行更換，價格會根據車型輪胎不同而波動，並且還要支付人工費用。