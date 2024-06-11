路坑多車損大 保險貴難求償 保險經紀：小錢盡量自己花

華人Rose今年4月初駕駛豐田車在經過10號東向靠近艾爾蒙地路段時，一顆小石子砸到車子擋風玻璃上，最初只是一個小裂縫，但很快就蔓延到整塊玻璃。（Rose提供）

民眾若在公路上因為坑窪、碎片或其他意外危險導致的車禍或車損將面對兩難境地，一是向政府索賠成功率低，二是數額不夠大，找保險 公司會面臨被棄的危險，因為保險公司現在喜歡完美受害人。華人保險經紀的建議是，如能力許可購買綜合意外險，同時小錢盡量自己花。

華人Rose今年4月初駕駛豐田車在經過10號東向靠近艾爾蒙地路段時一顆小石子砸到車子擋風玻璃上，最初只是一個小裂縫，但很快就蔓延到整塊玻璃。她擔心漲保費 就沒有報保險，開始四處比價換玻璃。她說，一定要多詢價，因為水分很大。像有的開口是800元，更離譜的是豐田經銷商的報價，白天是1800元，晚上變成2000元，最後她選了一家只要300元的修理商換了玻璃。

華人李先生日前也在10號公路上遭遇一輛車子上飛射的木屑波及，導致車子當場爆胎。他只能自己叫拖車和補胎，他說，這種意外通常只能自己埋單，找政府沒人理，找保險不值得。

據CBS新聞加州 調查小組獲得的加州交通局數據，2018年至2023年中期，加州交通局因州高速公路坑窪、碎片或其他危險而收到3萬起損失索賠。

保險業者張國興表示，通常這種情況，客人會選擇使用自己的保險來理賠，在公路上遇到障礙物導致的車禍或車子損傷屬於車險裡面的碰撞險（Collision），如果是飛起來石頭或其他硬物打到玻璃導致的破損屬於綜合意外險（Comprehensive）範疇。車子被偷、被人拿鑰匙畫車也屬於綜合意外險內容，但需要額外購買，根據車型價格有所不同，但通常半年的車險，需要額外加100元上下。綜合意外險也有自付額，他的建議是小錢不要找保險公司。如果客人覺得賠付不滿意，可自行向政府部門如交通局提出索賠，但和政府索賠，成功率也不大。

他表示，疫情之後，他都建議客人小錢千萬不要報保險。即使玻璃被人打破、輪胎被偷等不屬於客人的錯，但為避免被保險公司拋棄或加價，都盡量自行消化。保險公司現在喜歡「完美受害人」，意思是受害者要有自己規避風險的意識，例如小心駕駛，避開不安全區域。現在客人記錄都公開透明，各個保險公司共享數據，頻繁報保險或有相關理賠記錄都會觸發保險公司不保的警報。建議事發後先和保險經紀商量，看報保險還是不報哪個更划算。