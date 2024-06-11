高速公路求償 2023上半年暴增
CBS News報導，加州交通廳（Caltrans）的統計發現，2018年至2023年上半年，高速公路導致車輛受損的總數有3萬件，主因是路面坑洞、掉落物與其他危險情況。
2018年時，交通廳核准了10%的損害賠償，但之後至2023年中，賠償比率都維持在4%。
但在2023年前六個月，申報損害賠償的數量暴增至前五年的三倍，賠償總比率還待確定。
南加地區有五條高速公路的求償事故偏高，特別是405、10、與210。另外，橙縣拉古那岡（Laguna Hills）與聖璜卡畢斯壯諾（San Juan Capistrano）間的10哩路段，與洛杉磯縣聖費南度（San Fernando）經聖塔克拉利塔（Santa Clarita）至卡斯泰克（Castaic）的20哩路段的事故更高得異常。
灣區部分，US 101的求償事故最多，超過2000件，集中在東巴洛阿圖（East Palo Alto） 與紅木海岸（Redwood Shores）間，南舊金山與布里斯本（Brisbane）間，以及聖荷西機場與山景城（Mountain View）間。其他事故較多的高速公路則為580、680與280。
灣區東北方的大沙加緬度地區，US 80以2018年至2023年中的900件求償事故居首，其後則是Highway 50與I-5。
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