我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳奕迅休克昏倒撞地 縫了30幾針 重慶6場巡演延期

你的iPhone能支援蘋果AI？ 分析師：逼用戶換新機

國會38區選情加劇 秦振國籌款會 300人慷慨解囊

記者楊青/羅蘭岡報導
秦振國表示，如果當選，他將全力以赴做好兩件事：服務和保護。（記者楊青/攝影）
秦振國表示，如果當選，他將全力以赴做好兩件事：服務和保護。（記者楊青/攝影）

38區聯邦眾議員共和黨籍候選人秦振國，競選籌款會獲得超出預期的支持，300多位支持者慷慨解囊。聖蓋博谷不少華裔民選官員和僑團代表表示，他們支持秦振國，不僅因為他是一位優秀的候選人，更因為目前的政治氣候和生存環境已到了不能不改變的時候，幫助秦振國，就是幫助自己。

9日晚在羅蘭岡的籌款晚會座無虛席。秦振國表示，這是他今年第二次籌款，三周前在橙縣的籌款會是他參選歷史中得到幫助最多金額的籌款會，9日恐要再創新記錄，「這說明當政者離人民越來越遠」。他表示，隨著選情加劇，前來助選的志願者超出預期，慷慨解囊的支持者越來越多，這不僅是他全力以赴的動力，也說明民意對現狀不滿，希望改變。

前總統亞太裔顧問委員會主席徐紹欽博士、鑽石吧市議員劉敏兒、加州共和黨亞太裔婦女黨團負責人黃趙企晨、前蒙特利公園市市長譚趙美生以及核桃、鑽石吧、哈岡和羅蘭岡華人協會、家長會、社區安全組織、商業企業代表參加本次籌款活動，為秦振國站台。

徐紹欽表示，兩年的實戰經驗，加大秦振國本次選戰勝選籌碼，整個美國現在的形勢，更是對他的競選相當有利。譚趙美生表示，加州雖然是深藍州，但近年的學校教育、通貨膨脹、社會治安讓很多人睜開他們的眼睛，對要什麼樣的民選官員和政府重新思考，「越來越多人意識到支持候選人，就是解救自己」。

近年鮮少出門的核桃學區老教委李安岳罕見出現籌款會，他表示，報告數字顯示，38區現任聯邦眾議員桑契斯多年投票紀錄顯示其投票與憲法精神相違背率為27%，說明她並沒有真正代表選民的聲音。律師方孝偉表示，民主黨執政下，治安、遊民、走線、學校教育等等，問題太多，希望華人和亞裔選民集中火力，選出華人的民意代表。

秦振國表示，如果當選，他將全力以赴做好兩件事：服務和保護。以大眾利益為先，保護孩子健康成長，保護居民安居樂業，保護企業順利發展。

38區聯邦眾議員共和黨籍候選人秦振國競選籌款會獲得熱烈支持，圖為部分民選官員和社...
38區聯邦眾議員共和黨籍候選人秦振國競選籌款會獲得熱烈支持，圖為部分民選官員和社區代表為其站台。（記者楊青/攝影）
38區聯邦眾議員共和黨籍候選人秦振國（前中）競選籌款會獲得超出預期的支持，300...
38區聯邦眾議員共和黨籍候選人秦振國（前中）競選籌款會獲得超出預期的支持，300多位支持者慷慨解囊。（記者楊青/攝影）

華人 加州 鑽石吧

上一則

非法ADU比合法多逾2倍 安全風險高

下一則

遇坑洞破胎索賠 保留證據很重要

延伸閱讀

羅蘭岡中餐館1周被搶2次 商家叫苦

羅蘭岡中餐館1周被搶2次 商家叫苦
洛縣羅蘭岡中餐館一周2次被砸 商家叫苦顧客不安

洛縣羅蘭岡中餐館一周2次被砸 商家叫苦顧客不安
加州汽車投保 Progressive放寬限制

加州汽車投保 Progressive放寬限制
昌興精選腕錶 畢業送禮開創輝煌

昌興精選腕錶 畢業送禮開創輝煌
羅蘭岡華翁步行 被車撞亡

羅蘭岡華翁步行 被車撞亡
洛縣八旬華翁華人區步行被車撞 當場身亡

洛縣八旬華翁華人區步行被車撞 當場身亡

熱門新聞

南加豪華海景屋降價40萬元求售。（Sherry提供）

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

2024-06-07 14:49
華人名牌球鞋發燒友郭先生買賣鞋年入10萬，結果被警察抄家，原來他竟然買到零元購贓物。圖為示意圖。(取自Unsplash Erik Mclean圖片)

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

2024-06-09 21:35
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

2024-06-04 22:04
騙子自稱是37歲的華人女子，事業有成，正在尋找真愛。（示意圖／取自Unsplash.com）

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

2024-06-05 21:05
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

2024-06-05 02:20
Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

2024-06-05 12:07

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠