國會38區選情加劇 秦振國籌款會 300人慷慨解囊

秦振國表示，如果當選，他將全力以赴做好兩件事：服務和保護。（記者楊青/攝影）

38區聯邦眾議員共和黨籍候選人秦振國，競選籌款會獲得超出預期的支持，300多位支持者慷慨解囊。聖蓋博谷不少華裔民選官員和僑團代表表示，他們支持秦振國，不僅因為他是一位優秀的候選人，更因為目前的政治氣候和生存環境已到了不能不改變的時候，幫助秦振國，就是幫助自己。

9日晚在羅蘭岡的籌款晚會座無虛席。秦振國表示，這是他今年第二次籌款，三周前在橙縣的籌款會是他參選歷史中得到幫助最多金額的籌款會，9日恐要再創新記錄，「這說明當政者離人民越來越遠」。他表示，隨著選情加劇，前來助選的志願者超出預期，慷慨解囊的支持者越來越多，這不僅是他全力以赴的動力，也說明民意對現狀不滿，希望改變。

前總統亞太裔顧問委員會主席徐紹欽博士、鑽石吧 市議員劉敏兒、加州 共和黨亞太裔婦女黨團負責人黃趙企晨、前蒙特利公園市市長譚趙美生以及核桃、鑽石吧、哈岡和羅蘭岡華人 協會、家長會、社區安全組織、商業企業代表參加本次籌款活動，為秦振國站台。

徐紹欽表示，兩年的實戰經驗，加大秦振國本次選戰勝選籌碼，整個美國現在的形勢，更是對他的競選相當有利。譚趙美生表示，加州雖然是深藍州，但近年的學校教育、通貨膨脹、社會治安讓很多人睜開他們的眼睛，對要什麼樣的民選官員和政府重新思考，「越來越多人意識到支持候選人，就是解救自己」。

近年鮮少出門的核桃學區老教委李安岳罕見出現籌款會，他表示，報告數字顯示，38區現任聯邦眾議員桑契斯多年投票紀錄顯示其投票與憲法精神相違背率為27%，說明她並沒有真正代表選民的聲音。律師方孝偉表示，民主黨執政下，治安、遊民、走線、學校教育等等，問題太多，希望華人和亞裔選民集中火力，選出華人的民意代表。