遭3蒙面男持械搶劫 洛城珠寶店損失50萬元

洛杉磯市中心一家珠寶店遭三名蒙面持槍歹徒搶劫，損失高達50萬元，目前警方正調查此案。（abc7電視台）

洛杉磯 市中心一家珠寶店Hill Street Jewelry6月1日下午遭持械搶劫；三名蒙面歹徒挾持人質、洗劫店內至少50萬元的珠寶首飾，所幸無人受傷。

根據公布的監控畫面，三名歹徒身穿黑色連帽衫，臉上皆戴著面具，手持槍械闖入珠寶店。店內保安被一名歹徒從背後勒住脖子，另一名歹徒則用槍指著他的太陽穴。店內顧客和員工見狀紛紛尋找掩護或逃離現場。

短短幾分鐘內，歹徒就控制住了珠寶店。隨後一名歹徒走到櫃台後方，開始將各式珠寶手錶裝入自己的大包中。店主希拉茲（Priouz Shirazi）見狀試圖反抗，他與歹徒扭打在一起，設法阻止對方用塑膠束帶綑綁他的雙手。即使歹徒用槍口對準他的臉，Shirazi似乎並不懼怕，奮起對抗。

希拉茲坦言，當時他幾乎已經置生死於度外。「我就是不能讓他們得逞，管他手上有沒有槍，我都要反抗到底。」他看到監視器畫面時，才驚覺自己的舉動有多麼冒險。但他也表示，即使時光倒流，他還是會這樣做。

另一名歹徒則跳上玻璃展示櫃，取走各種黃金手鐲、鑽石項鍊、名貴手錶，和店內收藏的稀有硬幣。希拉茲估計，此次失竊的珠寶總值至少50萬元。

歹徒得手後立刻逃離現場，跳上一輛黑色日產Altima轎車離開。一名員工事後回憶，當時她被嚇得幾乎說不出話來，只能眼睜睜看著劫匪洗劫店內的一切。希拉茲則表示對此次事件感到憤怒和沮喪，他指出洛杉磯市中心的治安狀況每況愈下，武裝搶案頻傳。他呼籲警方要加強巡邏，堵住治安漏洞。

警方獲報後雖立即趕抵現場，但劫匪已不見蹤影。由於嫌犯全程蒙面，目前尚無法提供嫌疑人的詳細描述，亦無人被拘留，該案仍在進一步調查中。