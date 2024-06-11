涉三級性犯罪 潛逃南加華男落網

一名中國男子王志傑（音譯）因三級性犯罪被提審，一旦罪名成立將面臨長達15年的監禁。（聖克萊爾縣警長辦公室）

根據聖克萊爾縣警長辦公室（St. Clair County Sheriff's Office）發布的新聞稿，一名中國公民因三級性犯罪行為在洛杉磯被捕，目前被關押在聖克萊爾縣監獄 。如果罪名成立，他將面臨最長達15年監禁。

2021年5月，中國公民王志傑（Zhijie Wang，音譯）涉嫌在密西根州 Fort Gratiot的一家按摩院，對46歲的受害者實施性犯罪，受害者並不認識被告。

這名56歲的男性於2021年首次成為聖克萊爾縣警局的調查目標。在進行初步調查後，該對象逃離了密西根州。2024年1月，警方在國土安全調查局的幫助下發現王志傑居住在加州。偵探局尋求並透過縣檢察官辦公室獲得了完整的引渡令。

5月2日，王志傑被美國海關和邊境保護局拘留，並最終被洛杉磯警察局（LAPD）根據縣令逮捕，在洛杉磯國際機場 （LAX）被拘留。王志傑隨後被關押在洛杉磯縣的一個拘留所，直到他被送回密西根州。

警長馬特金（Mat King）表示，「看到探員們共同努力、利用資源並堅持致力於尋求正義，即使需要數年時間，我感到很自豪。 所有參與者都做得很好。」警長辦公室沒有提供涉嫌犯罪的細節。

王志傑目前被關押在聖克萊爾縣監獄。他因三級性行為罪被提審，保釋金10萬元。如果罪名成立，他將面臨最長達15年的監禁。他的律師表示，由於聖克萊爾縣公設辯護人辦公室政策，他無法對此案發表評論。