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AutoZone商店遭50人洗劫 疑青少年涉案

洛杉磯訊
洛杉磯一家AutoZone商店遭50名劫匪洗劫，店內損毀嚴重。警方已逮捕一名嫌犯，目前正展開全面調查。（abc7電視台畫面）
洛杉磯一家AutoZone商店遭50名劫匪洗劫，店內損毀嚴重。警方已逮捕一名嫌犯，目前正展開全面調查。（abc7電視台畫面）

洛杉磯市南區AutoZone汽車修配店10日上午4時左右，發生一起有組織的大規模搶劫案。據目擊者稱，約有50名劫匪闖入店內，整個犯罪過程被旁觀者用手機記錄。

現場畫面顯示，一大群人在闖入商店前先拉開了店門口的安全圍欄，隨後有人砸破商店窗戶為同夥開路。影片音頻中還捕捉到背景音中輪胎摩擦地面的刺耳聲音，表明案發地點附近的街道上正在進行非法賽車活動。不過，警方尚未確認這兩起事件之間是否存在關聯。

劫案發生後，目擊者看到部分劫匪疑似青少年，手持各種汽車零部件離開現場。接到報警後，警察迅速趕到並與劫匪展開短暫追逐，最終在艾爾塞岡度（El Segundo）的Pepper Street和Sycamore Avenue追捕到一名嫌疑人，並以入室盜竊罪將其拘留。

目前，警方和商店仍在清點失竊物品的具體數量和價值。但從現場影片可見，店內遭到嚴重破壞，貨架被推倒，商品散落一地，損失慘重。所幸無人受傷。

洛杉磯警局表示，儘管案發地附近正在發生街頭飆車等非法活動，但尚無法確認所有參與此次AutoZone搶劫的劫匪都來自這些非法聚集活動。目前，警方正在對這起有組織的犯罪活動展開全面調查，並呼籲目擊者和知情人提供線索，協助警方儘快將劫匪繩之以法。

洛杉磯 賽車

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