南加社區郊狼氾濫 跟蹤居民、試圖攻擊寵物

居民家中的監控畫面顯示，郊狼潛入院中，試圖襲擊寵物。（KTLA電視台畫面）

在洛杉磯 Mar Vista社區，一些居民抱怨「郊狼數量已經失去控制」，不僅跟蹤居民，在居民院中奔跑嚎叫，還試圖襲擊家中寵物 。然而，居民稱，市縣官員只是告訴他們，要學會與郊狼共存。

一戶居民家中的監視器捕捉到了六隻郊狼沿著後院柵欄奔跑的畫面，甚至發現其中一隻郊狼，跟蹤一名在附近街道上遛狗的男子。在另一個影片中，可以聽到狼群大聲嚎叫。該社區居民阿里亞斯 (Jeanelle Arias) 表示：「這就是郊狼災難的開始。」

阿里亞斯心愛的寵物在受到驚嚇後，她和鄰居們決定聯合採取行動。「我14歲的狗狗在後院上廁所，突然一隻郊狼接近牠並試圖展開攻擊。幸運的是，狗狗及時發現並趕走了郊狼。」雖然阿里亞斯的狗狗倖存下來，但居民表示，小寵物或兒童被傷害只是時間問題。有些無奈的居民只能花錢修築圍欄，試圖將郊狼拒於門外。

另一位居民 Shelley Beringhele表示，他們已經聯繫了動物服務機構，但大家只是互相推卸責任。該地區的許多居民表示，在向市、縣甚至州官員求助後，他們感到很無助。就在上個月，代表該地區的洛杉磯市議員Traci Park與政府漁獵部門人員舉行了一次網路研討會；該機構鼓勵居民保護寵物並始終保持警惕，但附近的一些居民認為這還不夠，認為 「他們沒有主動採取行動」。