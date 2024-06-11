加州臺灣同鄉聯誼會保齡球賽 歡慶父親節

加州臺灣同鄉聯誼會在南加州舉辦一年一度的父親節保齡球賽，吸引眾多家庭參加並圓滿落幕。（加州臺灣同鄉聯誼會提供）

為了慶祝父親節並促進南加 華人社區的體育交流活動，加州 臺灣同鄉聯誼會9日在Action Lanes保齡球館，舉辦一年一度的保齡球賽。這場活動不僅為父親節增添節日氣氛，還提供了一個以球會友的機會，吸引眾多僑民踴躍報名。

比賽依年齡分為兩組：59歲以下和60歲以上，再依性別細分為男女組。參賽者可進行兩局比賽，每組依成績選出前三名頒獎。今年還設置了團體組比賽，參賽隊伍由四人組成，不限年齡和性別。活動當天，同鄉會還備有披薩、飲料招待參賽者，並設有抽獎環節助興。球場亦提供保齡球與球鞋免費使用，讓選手們能夠盡情享受比賽的樂趣。

經過一番激烈的競爭，男子組60歲以上組的冠軍為Sherman Fong，亞軍為ChuChing Wang，季軍為Willy Yang；女子組60歲以上組的冠軍為Ambert Sun，亞軍為Jean Chu。男子組59歲以下的冠軍為Gene Mah，亞軍為Jason Wu；女子組59歲以下的冠軍為Amy Wang，亞軍為Wendy Fong，季軍為Irene Mah。會員組的冠軍為Tony Chang，亞軍為Denny Wu，季軍為Cindy Wu。團體組方面，加州臺灣同鄉聯誼會以出色表現擊敗多支勁旅，榮獲冠軍。亞軍和季軍則分別由亞凱迪亞 獅子會和駐洛杉磯台北經濟文化辦事處獲得。