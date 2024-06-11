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加州臺灣同鄉聯誼會保齡球賽 歡慶父親節

記者張庭瑜／洛杉磯報導
加州臺灣同鄉聯誼會在南加州舉辦一年一度的父親節保齡球賽，吸引眾多家庭參加並圓滿落幕。（加州臺灣同鄉聯誼會提供）
加州臺灣同鄉聯誼會在南加州舉辦一年一度的父親節保齡球賽，吸引眾多家庭參加並圓滿落幕。（加州臺灣同鄉聯誼會提供）

為了慶祝父親節並促進南加華人社區的體育交流活動，加州臺灣同鄉聯誼會9日在Action Lanes保齡球館，舉辦一年一度的保齡球賽。這場活動不僅為父親節增添節日氣氛，還提供了一個以球會友的機會，吸引眾多僑民踴躍報名。

比賽依年齡分為兩組：59歲以下和60歲以上，再依性別細分為男女組。參賽者可進行兩局比賽，每組依成績選出前三名頒獎。今年還設置了團體組比賽，參賽隊伍由四人組成，不限年齡和性別。活動當天，同鄉會還備有披薩、飲料招待參賽者，並設有抽獎環節助興。球場亦提供保齡球與球鞋免費使用，讓選手們能夠盡情享受比賽的樂趣。

經過一番激烈的競爭，男子組60歲以上組的冠軍為Sherman Fong，亞軍為ChuChing Wang，季軍為Willy Yang；女子組60歲以上組的冠軍為Ambert Sun，亞軍為Jean Chu。男子組59歲以下的冠軍為Gene Mah，亞軍為Jason Wu；女子組59歲以下的冠軍為Amy Wang，亞軍為Wendy Fong，季軍為Irene Mah。會員組的冠軍為Tony Chang，亞軍為Denny Wu，季軍為Cindy Wu。團體組方面，加州臺灣同鄉聯誼會以出色表現擊敗多支勁旅，榮獲冠軍。亞軍和季軍則分別由亞凱迪亞獅子會和駐洛杉磯台北經濟文化辦事處獲得。

加州 亞凱迪亞 南加

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