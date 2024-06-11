橙縣文化種子教師研習 顏綠芬談古詩詞之美

主講人顏綠芬教授（左）與南加州中文學校聯合會會長車慶餘（右）。（文化種子教師研習團隊提供）

由橙縣華僑文化服務中心主辦、文化種子教師研習團隊承辦、南加州 中文學校聯合會協辦的2024年文化種子教師研習8日揭幕，遠在台北的音樂博士顏綠芬教授應邀分享「從吟誦與歌唱體會古詩詞之美」， 從藝文層面探討文化教學，也為今年端午節 增加許多古韻文雅。

由橙縣華僑文化服務中心主辦的2024年文化種子教師研習8日揭幕。（文化種子教師研習團隊提供）

在台灣音樂教育界極負盛名的顏綠芬，是德國柏林自由大學音樂學博士，曾任國立台北藝術大學教授、師培中心前主任、教務長， 現任文化部文資局審議委員、教育部藝術教育委員會委員，經常應各藝文團體的邀請在台灣各地演講。

顏綠芬說，漢語，不論是現在講的華語，或是台、客、粵語都是聲調語言，聲調中的高低起伏會影響其語言的意思。 漢語本身在吟誦時就有一種旋律性，古詩詞的平仄其實就是一種高低起伏的聲調，吟誦就是一種半念半唱的風格。 華語（國語、普通話）的聲調比較單純，而台語更細微多音，所以用台語來唸詩就很像在唱歌。這也是何以在台灣，說唱叫做唸歌， 吟誦和歌唱之間的分際其實沒有那麼清楚。

由橙縣華僑文化服務中心主辦的2024年文化種子教師研習8日揭幕。（文化種子教師研習團隊提供）

她以不同的形式介紹了幾首古詩詞，其中涼州詞，由她自己清唱，博得聽眾喝彩。她帶領老師們欣賞由台灣作曲家郭芝苑作曲、包美聖演唱的《楓橋夜泊》。 講到《回鄉偶書》時，文化種子老師顏綠美說她現在還記得，小時候常聽鹿港阿嬤唸，她以台語念誦出來，很有歌曲韻味。

顏教授推薦了一本兒童詩集《聽，臺灣在吟唱》， 此書收錄了10位台灣詩人的作品，很適合青少年閱讀、吟誦。

顔綠美、顔綠新、顔綠芬三姊妹在研討會上。（文化種子教師研習團隊提供）

橙僑文教服務中心主任蕭蓓如，當天也參加連線，歡迎並鼓勵老師們學習並推廣台灣文化。南加 州中文學校聯合會會長車慶餘感謝大家參與文化種子教師研習，也提醒老師們報名參加7月底的夏季教師研討會。