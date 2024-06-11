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建中前校長徐建國訪南加 倡設衛理女中校友會

記者張庭瑜／洛杉磯報導
建中前校長徐建國（前排左二）訪問南加推動成立衛理女中校友會。建中南加州校友會會長王虎（前排右二）表示，期待未來兩校校友攜手合作、共創雙贏。（記者張庭瑜／攝影）
建中前校長徐建國（前排左二）訪問南加推動成立衛理女中校友會。建中南加州校友會會長王虎（前排右二）表示，期待未來兩校校友攜手合作、共創雙贏。（記者張庭瑜／攝影）

前建國中學校長、現任衛理女中校長徐建國近日訪問洛杉磯，在美展開「感恩之旅」，希望借鑒建中南加州校友會的成功經驗，促進衛理女中校友會的成立及發展。

徐建國表示，他希望借助建中南加州校友會的成功經驗，促成衛理女中校友會的成立，並加...
徐建國表示，他希望借助建中南加州校友會的成功經驗，促成衛理女中校友會的成立，並加強兩校校友之間的交流與合作。（記者張庭瑜／攝影）

徐建國表示，此次訪美行程共計四個城市，依次為洛杉磯、舊金山、紐約和波士頓，並選擇洛杉磯作為首站。徐建國解釋，2017年首次訪美時，第一站也是洛杉磯，當時還參加建中南加州校友會年會，深感校友們對母校的貢獻，因而決定再次以洛杉磯作為感恩之旅的首站。

徐建國校長回顧2017年首次參加建中南加州校友會活動，並在次年促成北加州（San Francisco）、北德州（North Texas）、北卡羅萊納州（North Carolina）、波士頓（Boston）和休士頓（Houston）等地區的建中校友會成立。2019年，他再次參加南加州校友會週年慶典，深感校友們對母校的支持與熱情。此次感恩之旅，希望能促成衛理女中校友會的成立，並推動兩校校友會的合作與交流。未來建中學弟或衛理女中學妹來到南加州時，能夠得到校友們的熱情接待和幫助。

建中南加校友會會長張虎表示，徐校長對建中校友會的支持和鼓勵，使得校友會能夠成立獎學金計畫，並最終發展成為永續獎學金，每年提供約8000元獎學金資助建中學弟。

加州 南加 洛杉磯

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