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男童吃糖卡喉 艾爾蒙地警員用「 LifeVac」救命 警局已採購200個

【艾爾蒙地市訊】
警察只用「 LifeVac」按壓兩下，便把男童喉嚨中的糖果取出。（艾爾蒙地警局）
警察只用「 LifeVac」按壓兩下，便把男童喉嚨中的糖果取出。（艾爾蒙地警局）

艾爾蒙地市（El Monte ）警方，3日成功救回一名八歲男孩生命；當時他被糖果噎住，已經失去呼吸和意識。警方表示，此次急救成功的關鍵，在於他們使用一種能夠幫助清除呼吸道阻塞的裝置。

據艾爾蒙地警局消息，Raul Vega、Dennis Chiu和Carlos Tello三名員警在當晚8時左右趕到一戶人家。Vega第一個到達現場，發現八歲男孩已失去意識， 他的呼吸道被一顆糖果堵住。Vega使用一種名為「 LifeVac」的急救裝置，用它成功清除呼吸道中的糖果。

Vega稱，該裝置是「救星」，只需60至70元，就能在危急時刻挽救生命——當時他只按壓兩下，便把男孩呼吸道中的糖果取出。他還表示，他們很幸運能夠憑藉隊友間的合作與所接受過的培訓，把糖果取出。

警方表示，今年4月採購200個「LifeVac」，這是一種便攜式呼吸道清除裝置，用於應對窒息緊急情況。艾爾蒙地警局局長Jake Fisher在聲明中說，為警員配備「LifeVac 」，是在分秒必爭的關鍵時刻拯救生命的寶貴一步，他為警官感到自豪，他們能夠利用該設備在幾秒鐘內挽救一名兒童的生命。

這個名為「 LifeVac」的產品，是一種用於取出呼吸道中的異物的急救裝置，在亞馬遜的售價為79.99元。據商家介紹，糖果導致19%的呼吸道緊急求診，其中65%是由硬糖引起的，35%由軟糖、巧克力、焦糖等引起。此外，硬幣是導致18%的一至四歲兒童緊急求診的原因。

在糖果卡住喉嚨後，如果沒有及時救治，可能會導致腦損傷，損傷程度隨著時間的推移而增加：0-4分鐘的腦損傷可能性較小；4-6分鐘腦損傷可能性較大；6-10分鐘的腦損傷可能性很高；10分鐘以上腦死亡可能性很高。

艾爾蒙地 亞馬遜

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