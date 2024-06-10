海外青年文化大使培訓營結業 訓練新血

學員與嘉賓合影。（記者啟鉻／攝影）

2024年海外青年文化大使（FASCA）交流培訓營，9日在洛僑中心舉行。駐洛杉磯 台北經文處處長紀欽耀夫婦應邀出席，為學員辦法證書與紀念品。

駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀致詞。（記者啟鉻／攝影）

紀欽耀勉勵學員珍惜這個平台與相識夥伴，未來事業有成、服務回饋社會時，也能創造一個平台，為更多年輕人提供幫助。

2024年度Senior FASCA交流培訓營學員來自北美，共40餘人，年齡在17至24歲間。這些學員多數是各分會參與FASCA多年的幹部，對台灣文化充滿熱情。更有一些已在職場學員，特意請假返回參與這次培訓營，展現對FASCA計畫的認同和支持。

學員分享學習成果。（記者啟鉻／攝影）

參與培訓營策劃的慧智文教基金會執行長賴美智表示，本次交流培訓營針對大學生，稱為「Senior FASCA」。他們從小開始，在各地分會參與培訓。他們成長後，會離開分會去讀大學，而本次活動，就是讀大學後再接受培訓。旨在提升他們的領導力和文化認同感，也是未來幹部訓練。

據指出，此次培訓營由洛僑中心安排，提供食宿和交通，並安排學員參訪台灣在地成功企業，並與成功人士餐會，讓學員能近距離接觸榜樣，激發他們對創業熱情、積極和向上心態。

出席活動的還有洛僑中心主任陳敏永、總統府國策顧問田詒鴻、行政院政務顧問徐新宏、僑務委員林國彥、溫玉玲、趙韻梅、羅明、于仁豪、王梅鳳、陳柏宇、廖美華、陳英煌等。