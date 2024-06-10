Metro頻生傷害案件 洛杉磯市長嚴令執法

Metro已經開始積極勸離目的地不明的旅客。（取自KTLA報導）

洛杉磯 Metro的安全問題一直是個問題，歷任首長都難以徹底解決。但是今年以來，特別是近日連續傷人事件，讓洛市市長貝斯（Karen Bass）說出重話，強調Metro系統上「絕對不容許暴力事件」，並要求立刻加派執法人員。

洛杉磯每日新聞回顧2024年以來的Metro案件：雖然1、2月各只有一起傷人案件，但從4月開始凶案就快速增加，4月共有三起，受害人包括乘客與駕駛。5月開始更加誇張，單是13日當周，就先發生C Line與公車上的三起刺傷事件，14日又有人在公車上被搶手機還被刺傷胸部，16日凶手又在公車上射殺他人。

雖然警方事後都有捉到人，對傷亡者毫無意義。因為貝斯的嚴厲談話，Metro開始出現大量警察，臉部辨識與武器偵測裝置都將上場，車站附近架起圍籬，禁止前科犯搭乘公車與列車，公車司機座位周圍開始設立塑膠玻璃……但是這些真的能阻止「無法容忍的暴力事件」嗎？

雖然Metro發言人Dave Sotero說，執法人員已經在勸離「目的地不明的旅客」，也重點排查藥品濫用與精神異常，「因為兩者都是導致全美大眾運輸暴力事件的原因」。但在每日都需搭乘Metro的人心裡，陰影不會就此消失。

39歲的長堤 市居民Lorraine Grey說，她都會搭藍線A Line到市區上班，路程中總是會看到一些怪事。早上的列車還好，大多是一些睡在坐椅上的人，回家人因為人多，就比較少了。但是長年的經驗已經教會她，加班或參加聚會，最好還是搭便車或叫Uber，因為「better safe than sorry」（安全總比遺憾好）。

洛縣 縣委韓珍妮（Janice Hahn）、霍華特（Lindsey Horvath）都分別發表聲明，強調維護Metro安全責無旁貸，不只乘客，駕駛與工作人員的安全同樣重要。