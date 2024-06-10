我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖-台灣直飛航班激增 加速台美旅遊

在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

Metro頻生傷害案件 洛杉磯市長嚴令執法

編譯胡立宗／綜合報導
Metro已經開始積極勸離目的地不明的旅客。（取自KTLA報導）
Metro已經開始積極勸離目的地不明的旅客。（取自KTLA報導）

洛杉磯Metro的安全問題一直是個問題，歷任首長都難以徹底解決。但是今年以來，特別是近日連續傷人事件，讓洛市市長貝斯（Karen Bass）說出重話，強調Metro系統上「絕對不容許暴力事件」，並要求立刻加派執法人員。

洛杉磯每日新聞回顧2024年以來的Metro案件：雖然1、2月各只有一起傷人案件，但從4月開始凶案就快速增加，4月共有三起，受害人包括乘客與駕駛。5月開始更加誇張，單是13日當周，就先發生C Line與公車上的三起刺傷事件，14日又有人在公車上被搶手機還被刺傷胸部，16日凶手又在公車上射殺他人。

雖然警方事後都有捉到人，對傷亡者毫無意義。因為貝斯的嚴厲談話，Metro開始出現大量警察，臉部辨識與武器偵測裝置都將上場，車站附近架起圍籬，禁止前科犯搭乘公車與列車，公車司機座位周圍開始設立塑膠玻璃……但是這些真的能阻止「無法容忍的暴力事件」嗎？

雖然Metro發言人Dave Sotero說，執法人員已經在勸離「目的地不明的旅客」，也重點排查藥品濫用與精神異常，「因為兩者都是導致全美大眾運輸暴力事件的原因」。但在每日都需搭乘Metro的人心裡，陰影不會就此消失。

39歲的長堤市居民Lorraine Grey說，她都會搭藍線A Line到市區上班，路程中總是會看到一些怪事。早上的列車還好，大多是一些睡在坐椅上的人，回家人因為人多，就比較少了。但是長年的經驗已經教會她，加班或參加聚會，最好還是搭便車或叫Uber，因為「better safe than sorry」（安全總比遺憾好）。

洛縣縣委韓珍妮（Janice Hahn）、霍華特（Lindsey Horvath）都分別發表聲明，強調維護Metro安全責無旁貸，不只乘客，駕駛與工作人員的安全同樣重要。

洛杉磯 長堤 洛縣

上一則

公路標誌辨識度 2字體爭議數十年未決

下一則

海外青年文化大使培訓營結業 訓練新血

延伸閱讀

華人機場回洛市中心 谷歌導航避收費站竟無用

華人機場回洛市中心 谷歌導航避收費站竟無用
法院發禁制令 要加大暫停罷工

法院發禁制令 要加大暫停罷工
川普被定重罪後 首度來洛籌款

川普被定重罪後 首度來洛籌款
官司纏身的水原一平 連外送員都當不成了

官司纏身的水原一平 連外送員都當不成了
聖蓋博命案 傳因家庭糾紛動殺機 華裔前妻行凶

聖蓋博命案 傳因家庭糾紛動殺機 華裔前妻行凶
洛州大設亞太裔學生成就計畫 縮小亞裔內部差距

洛州大設亞太裔學生成就計畫 縮小亞裔內部差距

熱門新聞

政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

2024-06-04 22:04
南加豪華海景屋降價40萬元求售。（Sherry提供）

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

2024-06-07 14:49
騙子自稱是37歲的華人女子，事業有成，正在尋找真愛。（示意圖／取自Unsplash.com）

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

2024-06-05 21:05
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

2024-06-05 02:20
Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

2024-06-05 12:07

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學
90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子
加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親

加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親