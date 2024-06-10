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台灣關係法45周年 專家對談

洛杉磯訊
駐洛經文處處長紀欽耀。（經文處提供）
駐洛經文處處長紀欽耀。（經文處提供）

2024年適逢「台灣關係法」（Taiwan Relations Act，TRA）立法45周年，為紀念此一重要歷史時刻，並前瞻台美中三邊關係的未來走向，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處與洛杉磯加州大學（UCLA）亞太中心（APC）及柏克國際關係中心（BCIR）合作，6月5日舉辦「美台中三邊關係—台灣關係法45周年紀念論壇」，邀請兩岸議題專家裴敏欣教授及南加州大學（USC）國際研究中心暨韓國研究所主任康燦雄（David Kang）對談。

經文處長紀欽耀表示，TRA自1979年生效迄今，已成為台海和平與穩定的基石，並催化台美雙邊商業、文化及多個領域的交流。台灣感謝美方在過去45年來的支持，也將持續加強與美國等理念相近國家之間的合作，期盼台美避免雙重課稅案等雙邊關切議題能取得進展。

紀欽耀並指出，中國政府持續扭曲聯合國大會第2758號決議，妄稱台灣是中華人民共和國的一部分。因此，台灣人民感謝美國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）澄清聯大第2758號決議的內容，也感謝亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）近期在聯邦參議院聽證會中發言，導正中國對聯大第2758號決議的錯誤解讀。展望未來，台灣將持續與美方緊密合作，共同面對未來的挑戰，一同維護台海和平穩定，並推進雙方共享的價值與利益。

裴敏欣及康燦雄回顧「台灣關係法」自1979年迄今的影響，梳理台美中關係過去的脈絡、分析當今國際局勢現狀，並對台灣的未來進行研析與展望。與會貴賓踴躍提問，現場氣氛熱烈。當晚活動吸引逾50位多國駐洛杉磯領事團成員、民選官員、媒體代表、企業領袖及僑團幹部參加，主辦單位也提供豐盛的台灣美食及飲品以饗嘉賓。

國際知名兩岸議題專家裴敏欣教授（右起）、經文處長紀欽耀、UCLA柏克國際關係中心...
國際知名兩岸議題專家裴敏欣教授（右起）、經文處長紀欽耀、UCLA柏克國際關係中心主任Kal Raustiala、USC國際研究中心暨韓國研究所主任康燦雄（David Kang）、UCLA法學院王立德（Alex Wang）教授、UCLA亞太中心主任周敏教授、知名藝術收藏家Stefan Simchowitz等參與論壇貴賓合影。（經文處提供）

加州大學 洛杉磯 台灣關係法

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