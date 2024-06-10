我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖-台灣直飛航班激增 加速台美旅遊

在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

加州海灘遭侵蝕 科學家運沙養護 避免影響住宅、基建

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加位於San Juan Capistrano海灘1990年代與目前對比。（UCI）
南加位於San Juan Capistrano海灘1990年代與目前對比。（UCI）

爾灣加大（UCI）的研究發現，未來數十年內，南加州可能會失去許多海灘。這種情況如果真的發生，將對南加州海岸線上的住宅，以及在海岸線上的公路、鐵路、水和廢物基礎設施以及能源基礎設施，造成嚴重負面影響；因此，海灘養護變得愈來愈重要。

爾灣加大科學家、土木與環境工程教授桑德斯（Brett Sanders）指出，從聖塔芭芭拉（Santa Barbara)到聖地牙哥的海灘都面臨危險。橙縣會受到嚴重打擊，包括Doheny、Capistrano、聖克里門提（San Clemente)和San Onofre海灘都有侵蝕熱點，而聖塔芭芭拉、范杜拉、馬里布、Oceanside等地的海灘也處於危險之中。

他強調，侵蝕已經在發生。當經歷聖嬰現象時，南加州的海灘往往會縮小，2014年至2016年的聖嬰對南加州的海灘造成了嚴重打擊。南加州海岸線上有相當多的住房，特別是部分住宅位於沿著易受侵蝕和滑坡影響的海岸懸崖。

他表示，由於海灘受到侵蝕，恢復沙子供應將是許多社區的首要考量，特別是那些因人類開發而被切斷供應的社區。增加沙子的供應將有助於減少波浪和上升潮汐的侵蝕影響，同時也為公眾提供了一種可以海灘享受的自然資源。沙灘是自然界緩和海浪能量的方式，如果沒有沙子，更多的海浪衝擊會對支撐基礎設施，以及建住房的懸崖和梯田造成破壞。

幾十年來，美國國內及世界各地，尤其是在旅遊業發達地區，在海岸區域都使用沙灘養護技術。工程師們已經制定了沙灘養護的最佳實踐，以盡量減少對生態系統的負面影響。沙灘養護還可以幫助恢復自然沙子輸送過程受損的沿海棲息地。

利用聖塔安那河沙子養護南加州海灘。（UCI )
利用聖塔安那河沙子養護南加州海灘。（UCI )

更重要的是，滿足全球對沙子的需求面臨著越來越大的挑戰。隨著全球人口的快速增長和城市化進程加快，混凝土的使用增加已經消耗了許多現成沙子供應，並且非法採沙對生態系統造成了破壞性影響。

桑德斯和他的研究小組UCI洪水實驗室通過遙感技術開發了先進的海岸動力學模擬技術，用於監測沙子移動並識別沙子減少的熱點。這可以幫助減輕進一步海灘侵蝕。

桑德斯研究項目以及加州州立公園和橙縣的工作正在取得一些進展，將有大量聖塔安那河沙子被運往補充Doheny的州立海灘和Capistrano海灘公園之間的海岸線，用於養護海灘。這些乾淨的沙子是在洪水管理過程中收集的。

加州 南加 爾灣加大

上一則

鼓勵孩子遠離電子產品 東谷華美協會推動少兒足球

下一則

防飲品被下藥 夜店須供藥物試劑7月上路

延伸閱讀

佛州海灘1天2起鯊魚襲人 3人受傷、1人被迫截肢

佛州海灘1天2起鯊魚襲人 3人受傷、1人被迫截肢
在加州這些城市生活 想要存錢「全美最難」

在加州這些城市生活 想要存錢「全美最難」
英陸軍參謀長：世界大戰恐再現 應做好全民防衛準備

英陸軍參謀長：世界大戰恐再現 應做好全民防衛準備
OpenAI、Google員工公開信 質疑AI風險 促透明化

OpenAI、Google員工公開信 質疑AI風險 促透明化
紐約市8公共海灘 25日起開放衝浪戲水

紐約市8公共海灘 25日起開放衝浪戲水
足球／FIFA打擊種族歧視 籲球員比賽中「交叉雙手」示意裁判

足球／FIFA打擊種族歧視 籲球員比賽中「交叉雙手」示意裁判

熱門新聞

政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

2024-06-04 22:04
南加豪華海景屋降價40萬元求售。（Sherry提供）

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

2024-06-07 14:49
騙子自稱是37歲的華人女子，事業有成，正在尋找真愛。（示意圖／取自Unsplash.com）

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

2024-06-05 21:05
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

2024-06-05 02:20
Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

2024-06-05 12:07

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學
90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子
加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親

加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親