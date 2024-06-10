加州海灘遭侵蝕 科學家運沙養護 避免影響住宅、基建

南加位於San Juan Capistrano海灘1990年代與目前對比。（UCI）

爾灣加大 （UCI）的研究發現，未來數十年內，南加州 可能會失去許多海灘。這種情況如果真的發生，將對南加 州海岸線上的住宅，以及在海岸線上的公路、鐵路、水和廢物基礎設施以及能源基礎設施，造成嚴重負面影響；因此，海灘養護變得愈來愈重要。

爾灣加大科學家、土木與環境工程教授桑德斯（Brett Sanders）指出，從聖塔芭芭拉（Santa Barbara)到聖地牙哥的海灘都面臨危險。橙縣會受到嚴重打擊，包括Doheny、Capistrano、聖克里門提（San Clemente)和San Onofre海灘都有侵蝕熱點，而聖塔芭芭拉、范杜拉、馬里布、Oceanside等地的海灘也處於危險之中。

他強調，侵蝕已經在發生。當經歷聖嬰現象時，南加州的海灘往往會縮小，2014年至2016年的聖嬰對南加州的海灘造成了嚴重打擊。南加州海岸線上有相當多的住房，特別是部分住宅位於沿著易受侵蝕和滑坡影響的海岸懸崖。

他表示，由於海灘受到侵蝕，恢復沙子供應將是許多社區的首要考量，特別是那些因人類開發而被切斷供應的社區。增加沙子的供應將有助於減少波浪和上升潮汐的侵蝕影響，同時也為公眾提供了一種可以海灘享受的自然資源。沙灘是自然界緩和海浪能量的方式，如果沒有沙子，更多的海浪衝擊會對支撐基礎設施，以及建住房的懸崖和梯田造成破壞。

幾十年來，美國國內及世界各地，尤其是在旅遊業發達地區，在海岸區域都使用沙灘養護技術。工程師們已經制定了沙灘養護的最佳實踐，以盡量減少對生態系統的負面影響。沙灘養護還可以幫助恢復自然沙子輸送過程受損的沿海棲息地。

利用聖塔安那河沙子養護南加州海灘。（UCI )

更重要的是，滿足全球對沙子的需求面臨著越來越大的挑戰。隨著全球人口的快速增長和城市化進程加快，混凝土的使用增加已經消耗了許多現成沙子供應，並且非法採沙對生態系統造成了破壞性影響。

桑德斯和他的研究小組UCI洪水實驗室通過遙感技術開發了先進的海岸動力學模擬技術，用於監測沙子移動並識別沙子減少的熱點。這可以幫助減輕進一步海灘侵蝕。

桑德斯研究項目以及加州州立公園和橙縣的工作正在取得一些進展，將有大量聖塔安那河沙子被運往補充Doheny的州立海灘和Capistrano海灘公園之間的海岸線，用於養護海灘。這些乾淨的沙子是在洪水管理過程中收集的。