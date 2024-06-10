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快樂健康日 30中西醫、牙醫蒙市聯合義診

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
蒙市市長黃泰平（左五）為主辦方單位送上感謝狀。（記者朱敏梓／攝影）
蒙市市長黃泰平（左五）為主辦方單位送上感謝狀。（記者朱敏梓／攝影）

慶祝「加州針灸日」和第二屆「快樂健康日」，集結多位中西醫的蒙市義診服務，9日在蒙特利公園市（Monterey Park）蘭利老人中心（Langley Center）舉行。約30位中西醫在現場為民眾解答健康問題，並提供免費醫療諮詢，民眾反響熱烈。

新方舟國際健康教育機構會長、中醫博士謝平表示，2023年有20位中西醫參加義診，超250位民眾參與活動，收到許多好評；今年舉辦的「快樂健康日」，則有30名牙醫、中醫、西醫聯合義診，希望能夠滿足更多民眾需要。他補充，疫情後，更多民眾開始關注健康，希望這次的義診活動，能提高大家的健康意識。

專業醫師在現場為民眾解答健康問題。（記者朱敏梓／攝影）
專業醫師在現場為民眾解答健康問題。（記者朱敏梓／攝影）

美國亞太裔公共事務聯盟南加海岸分會主席陳永萍表示，在多方努力下，加州參、眾議會日前決定保留Medi-Cal的針灸福利，這對許多華裔長者來說至關重要。許多長者在感到身體疼痛時，更傾向使用針灸，而不是相對容易成癮的止痛藥。Medi-Cal的針灸福利，將影響超100萬長者。目前該案仍待州長最終簽署。

現場還有免費牙醫問診。（記者朱敏梓／攝影）
現場還有免費牙醫問診。（記者朱敏梓／攝影）

蒙市市長黃泰平表示，很高興這麼多人為社區提供免費服務，希望長者和需要這些醫療服務的人，可以瞭解健康知識，並與醫療服務提供者建立聯繫，以便他們全年都可獲得高品質醫療保健服務。

包括國會議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議會第49選區議員方樹強（Mike Fong）、蒙市市長黃泰平等民選官員們到場支持，他們也為主辦方送上感謝狀。

本活動由美國亞太裔公共事務聯盟南加海岸分會、新方舟國際健康教育機構、我是焦點傳媒、和安家諮詢顧問集團主辦。

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