蒙市急難準備講習會 教你地震保命自救

慈濟基金會的社會教育推廣專員邢敏介紹應急手冊及救援包。（記者沈瑋／攝影）

加州 眾議員方樹強（Mike Fong）與亞裔 青少年中心（Asian Youth Center）及佛教慈濟基金會（Tzu Chi Foundation）合作，8日上午在蒙市巴恩斯公園服務俱樂部（Service Club House）舉辦急難準備講習會。社區居民三小時學習了大地震 準備、製作緊急救援包，以及如何進行基本的急救和心肺復甦術（CPR）。

方樹強表示，加州有地震警告系統和無線緊急警報系統，這些系統會及時向用戶手機發送重要信息，可以登錄calalerts.org註冊。同時，加州還提供多種資源和補助幫助居民更好地應對地震，例如加州地震局地震險，以及地震支撐+螺栓（Earthquake Brace and Bolt，簡稱EBB）改造計畫。根據房屋類型、位置及建造時間等，居民可享受地震險折扣或是改造補助金。

加州眾議員方樹強與蒙市市長黃泰平在活動前合影。（記者沈瑋／攝影）

蒙市市長黃泰平（Thomas Wong）表示，在蒙市首舉辦這樣的活動。看到這麼多居民參加，願意為自己、鄰居和社區做好準備，相信整個社區在面對現今越來越多的自然災害時將會更加有韌性、有凝聚力。他還介紹，蒙市擁有一個非常活躍的社區應急反應隊（Community Emergency Response Team，簡稱CERT），免費為居民提供地震、火災等緊急情況做好準備的相關培訓。

來自洛縣緊急管理辦公室（Office of Emergency Management）的Jeanne O′Donnell現場普及，當地震等大型災難來臨，其實絕大多數情況下救助你的會是鄰居。因此，每家每戶最好有備無患。購買一個急救包只是開始，需要依據個人及家庭需求，配備藥品等一系列用品，還要考慮如果出現長時間斷水斷電的情況。

急難準備講習會現場氣氛熱烈、座無虛席。（記者沈瑋／攝影）

慈濟基金會的社會教育推廣專員邢敏（Curtis Hsing）也強調，做好準備、學習自救非常重要，因為一旦有大型災難，官方救援資源有限，不一定能及時到達身邊。他在現場為居民演示了地震保命三原則「Drop, Cover, Hold on」（趴下、掩護、穩住），還傳授了基本的CPR操作方法。

本次活動有百多位居民參加，現場提問踴躍，氣氛熱烈。有包括緊急管理辦公室、慈濟基金會、CERT、紅十字會、亞裔青少年中心等八個非營利組織和社團設立攤位，分發應急救援手冊等材料，參與者在各個攤位集齊印章後可參與抽獎。

蒙市居民若想瞭解更多CERT提供的培訓，可以致電626-307-1271或寫郵件至[email protected]聯絡隊長Justin Birrell。