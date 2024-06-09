警員丟包遊民 洛市議會主席要查
洛杉磯每日新聞報導，洛市議會主席克里科里安（Paul Krekorian）辦公室日前得到一段影片，片中顯示兩名布班克（Burbank）警員將一名被描述「極度痛苦」無家可歸者留在他位於北好萊塢（North Hollywood）選區辦公室人行道上。7日他要求相關單位對此進行調查。
這段約莫一分鐘影片顯示一輛布班克警局警車停在Lankershim Blvd.上克里科里安選區辦公室大樓前，兩名警員下車，其中一人打開後座車門，放出一名戴著手銬男子，另一人解開手銬。男子看起來痛苦，他跪在地上，頭置於地，隨後警員將車駛離，男子躺在地上幾秒鐘後影片結束。
克里科里安稱，該事件發生於6月6日上午8時左右，他於7日記者會上對此情況表示憤怒。「警員並未給他任何幫助，就把他遺棄在北好萊塢，這顯然是冷酷、不人道且不負責任。」
市府官員並未透露男子身份。克里科里安辦公室人員據報後，在附近發現該男子。男子告訴辦公室人員，他認為自己腿骨折，隨後被送往醫院。
克里科里安說，他將聯繫布班克市長舒爾茲（Nick Schultz），確保他了解此事件且調查此事件。布班克市7日發表聲明稱相關單位正調查中。
根據布班克警局，該男子稱幾年前腿部受傷，但拒絕接受治療。男子要求他們帶他去Sunland/Tujunga地區，後來同意被帶到北好萊塢地鐵紅線車站，途中男子要求在Lankershim大道5200街區下車喝咖啡，警察立刻讓他下車。警局稱，他們將審查警察隨身配戴式和車內監控攝影與目擊者進行調查。
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