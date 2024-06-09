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警員丟包遊民 洛市議會主席要查

編譯陳盈霖／綜合報導
兩名布班克警局男子將一名無家可歸者放置在克里科里安北好萊塢選區辦公室，男子看起來有些痛苦。（Youtube影片截圖）
兩名布班克警局男子將一名無家可歸者放置在克里科里安北好萊塢選區辦公室，男子看起來有些痛苦。（Youtube影片截圖）

洛杉磯每日新聞報導，洛市議會主席克里科里安（Paul Krekorian）辦公室日前得到一段影片，片中顯示兩名布班克（Burbank）警員將一名被描述「極度痛苦」無家可歸者留在他位於北好萊塢（North Hollywood）選區辦公室人行道上。7日他要求相關單位對此進行調查。

這段約莫一分鐘影片顯示一輛布班克警局警車停在Lankershim Blvd.上克里科里安選區辦公室大樓前，兩名警員下車，其中一人打開後座車門，放出一名戴著手銬男子，另一人解開手銬。男子看起來痛苦，他跪在地上，頭置於地，隨後警員將車駛離，男子躺在地上幾秒鐘後影片結束。

兩名布班克警局男子將一名無家可歸者放置在克里科里安北好萊塢選區辦公室。（Yout...
兩名布班克警局男子將一名無家可歸者放置在克里科里安北好萊塢選區辦公室。（Youtube影片截圖）

克里科里安稱，該事件發生於6月6日上午8時左右，他於7日記者會上對此情況表示憤怒。「警員並未給他任何幫助，就把他遺棄在北好萊塢，這顯然是冷酷、不人道且不負責任。」

市府官員並未透露男子身份。克里科里安辦公室人員據報後，在附近發現該男子。男子告訴辦公室人員，他認為自己腿骨折，隨後被送往醫院。

克里科里安說，他將聯繫布班克市長舒爾茲（Nick Schultz），確保他了解此事件且調查此事件。布班克市7日發表聲明稱相關單位正調查中。

根據布班克警局，該男子稱幾年前腿部受傷，但拒絕接受治療。男子要求他們帶他去Sunland/Tujunga地區，後來同意被帶到北好萊塢地鐵紅線車站，途中男子要求在Lankershim大道5200街區下車喝咖啡，警察立刻讓他下車。警局稱，他們將審查警察隨身配戴式和車內監控攝影與目擊者進行調查。

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