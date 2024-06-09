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O.J.辛普森殺妻案 FBI調查無新發現

編譯陳盈霖╱綜合報導
聯邦調查局（FBI）日前公布與O.J.辛普森及其前妻布朗辛普森和她的朋友高曼於1994年被殺相關調查文件。（NBC）
聯邦調查局（FBI）日前公布與O.J.辛普森及其前妻布朗辛普森和她的朋友高曼於1994年被殺相關調查文件。（NBC）

洛杉磯每日新聞報導，聯邦調查局（FBI）日前公布長達475頁，與O.J.辛普森（O.J. Simpson）及其前妻布朗辛普森（Nicole Brown Simpson）和她的朋友高曼（Ron Goldman）於1994年被殺相關的調查文件。

這些文件似乎並未揭露任何關於此案的重要新發現。該案導致辛普森被控謀殺，但最終在「世紀審判」上被宣判無罪。辛普森於4月10日在拉斯維加斯因前列腺癌去世， 享年76歲。

部分文件已被編輯，其中許多文件內容集中在義大利輕奢鞋品牌Bruno Magli，及該品牌Lorenzo和Lyon款式上。因案發現場發現一個該品牌Lorenzo鞋印。其他文件還提及各種證據及測試，如從白色福特野馬（Ford Bronco）收集到的衣服樣本與纖維等。

1994年6月12日，布朗辛普森和高曼遭刺死於布朗辛普森位於布倫伍德（Brentwood）的屋外前。幾天後，警方認定兇嫌是辛普森。

五天後，辛普森在朋友考林斯（Al Cowlings）駕駛的白色福特野馬中，帶領警察在南加州進行一場追逐戲碼，當天估計9500萬美國人在電視上看了這場持續兩小時的追逐行動。

雖然辛普森在刑事審判最終被判無罪，但他在1997年聖塔蒙尼卡民事審判中，被判對死亡負有責任，勒令支付3350萬元。據信，大部分賠款從未支付，隨著利息累積，未支付款項恐增長至1億元。

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