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極端氣候風險 恐致金融危機

記者沈瑋╱洛杉磯縣報導
各州房主保險的可負擔性明顯差異，以2021年為例，在猶他州（柱狀圖最左），房主平均花費不到1%的收入，而在佛州（最右）超過了4%。加州（藍色圈出）稍微低於全美平均。（圖片截自會議上Vicky Kilgore的簡報）
各州房主保險的可負擔性明顯差異，以2021年為例，在猶他州（柱狀圖最左），房主平均花費不到1%的收入，而在佛州（最右）超過了4%。加州（藍色圈出）稍微低於全美平均。（圖片截自會議上Vicky Kilgore的簡報）

近年氣候變化加劇，在受洪水、颶風和野火等極端災害影響最大的地區，保險公司紛紛提高了房主保險（homeowner′s insurance）的保費，甚至終止業務、完全撤出。少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）舉辦座談會，探討氣候風險對保險市場和金融體系的威脅，以及可能緩解危機的政策改革和創新。

保險研究委員會研究指出，2001年至2021年期間，全美房主保險支出在總收入中所占比率顯著上升，從1.27%增加到了1.99%。並且，市場自2021年以來已經發生了重大變化，委員會的助理副總裁Vicky Kilgore認為這一比率現在已超過2%。各州之間房主保險的可負擔性（affordability）差異較大，首當其衝就是氣候災害。

「Sunrise Project」和「Climate Cabinet」的氣候金融策略師Jordan Haedtler指出，美國消費者聯合會最近估計，美國有610萬房主沒有保險，而他們的房產總價值達1.6萬億元。沒有保險或保險不足，一旦遇到氣候災難，房主、企業和租戶將無法承擔重建費用，可能會放棄抵押貸款。這意味著氣候災難的成本可能會蔓延到銀行業並擴散到整個經濟中。

環保基金會（Environmental Defense Fund）經濟和政策副總裁Carol Kousky表示，為穩定保險市場，立法、監管和私營市場的創新都很重要，如聯邦進行對洪水保險折扣的測試，州監管機構設定基本保險覆蓋範圍，以及改革理賠程序、使房主獲得更為便捷的全額公平賠付等。此外，創新的保險模式，如微型保險或社區保險，也可應對不斷變化的風險。

另一方面，建設能夠抵禦強風的房屋和使用防火材料都可減少損失和保險費。這需要個人、社區和政府的協作，共同努力來降低氣候變化帶來的災害風險，確保社區的安全和可持續發展。

最後，加州保險廳長萊拉（Ricardo Lara）表示，加州正在推行有史以來最大的改革，制定更具前瞻性的策略來應對氣候變化和保險危機。在他的團隊推動下，部分保險公司已經在本地重開保險業務，引入新的氣候保險方法，遊說國會在聯邦層面上實行更好的森林、流域管理。

保險 加州 洪水

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