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華裔過半亞凱迪亞高中 逾百畢業生上名校

記者丁曙／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞高中本屆畢業生第一名金凱西 (Casey Kim，譯音) 。（AUSD）
亞凱迪亞高中本屆畢業生第一名金凱西 (Casey Kim，譯音) 。（AUSD）

華裔生過半的亞凱迪亞高中（Arcadia High School）6日晚間在SantaAnita賽馬公園舉行2024屆畢業典禮，近800名畢業生學術成就傑出，超過百人分別被常春藤盟校（IVYLeagueUniversity）和其他頂尖大學錄取。

本屆畢業生共有759人，學習成績平均績點（GPA）3.45（滿分4.0），畢業率99.9%。超過80%的學生在高中生涯中選修了一門或多門榮譽課程或大學先修(AP)課程，平均每名學生選修五門AP/榮譽課程。

亞凱迪亞高中2024屆畢業禮盛大舉行。（AUSD）
亞凱迪亞高中2024屆畢業禮盛大舉行。（AUSD）

大學錄取率是檢驗高中教育品質的重要標誌，本屆亞凱迪亞高中畢業生有超過百人被常春藤盟校、美國頂尖大學和加州大學（UC）最具代表性的校區錄取，亮點包括：柏克萊加大（UCBerkeley）59人，洛杉磯加大（UCLA）33人，以及哈佛大學（Harvard）1人，耶鲁大學（Yale）1人，史丹福大學（Stanford）1人，麻省理工（MIT）1人，加州理工（CalTech）1人，哥倫比亞大學（Columbia）1人，普林斯頓大學（Princeton）1人，布朗大學（Brown）4人。

本屆畢業生對於熱門專業的選擇表現出個人興趣，其中，生物40人，電腦科學40人，商科37名人，心理學35名學生，護理26人，機械工程17人，工商管理16人，生物化學14人。

畢業生第一名金凱西(Casey Kim，譯音)出生於亞裔移民家庭，他在亞凱迪亞高中四年，成績平均績點(GPA)完美無缺，全部都是A。此外，他擔任學生會財務主管、高年級資優生(SMW)聯合副會長，以及學生樂隊隊長，最喜歡的課外活動是吹奏單簧管。今年秋季，他將就讀柏克萊加州大學文理學院。

此外，該校畢業生探索多元化教育途徑，其中434人將就讀四年制大學，281人選擇兩年制社區大學，另有22人去貿易學校接受職業培訓。從學術型頂尖名校到實用型社區學院，廣開門路，全面走向適合個人興趣和專長的領域。總計，本屆畢業生將就讀美國和加州地區的57所大學，以及國際包括英、法、日本、墨西哥和中國等28所不同大學。

加州大學 亞凱迪亞 柏克萊加大

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