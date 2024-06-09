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阿市地震賑災募款音樂會 送愛到花蓮

記者張宏／洛杉磯報導
「花蓮地震災後重建募款音樂會」8日在阿罕布拉舉辦。（記者張宏／攝影）
「花蓮地震災後重建募款音樂會」8日在阿罕布拉舉辦。（記者張宏／攝影）

Acevedo Music & Art Education Foundation 8日在阿罕布拉市（Alhambra）的Glory of Church舉辦「花蓮地震災後重建募款音樂會」，以支援花蓮縣在4月3日地震中受創的災區，吸引有愛心的人士到場支持。

藝術總監黃煐媖。（記者張宏／攝影）
藝術總監黃煐媖。（記者張宏／攝影）

加州音樂教師協會洛杉磯主席Rosemary Yang表示，音樂會匯聚來自台灣、中國大陸、日本和新加坡等地的音樂家，包括琵琶演奏家劉玉、大提琴家嚴淩、女高音歌唱家汪孝玲（Shirley Wang）、小提琴家廖晢彬，以及鋼琴家兼作曲家黃煐媖。他們演奏中外名曲，為花蓮災區募集重建基金。

「花蓮地震災後重建募款音樂會」8日在阿罕布拉舉辦，吸引有愛心的人士到場支持。（記...
「花蓮地震災後重建募款音樂會」8日在阿罕布拉舉辦，吸引有愛心的人士到場支持。（記者張宏／攝影）

藝術總監黃煐媖表示，表演曲目多以台灣歌曲和少數民族為主題，還有配合端午節的曲目。位於花蓮鯉魚潭畔的玉山神學院，在此次地震中受損。作為全球唯一培育原住民神學生的學府，肩負傳承和發揚原住民文化重任。音樂會所募得的部分款項，將撥捐給玉山神學院。

琵琶演奏家劉玉。（記者張宏／攝影）
琵琶演奏家劉玉。（記者張宏／攝影）

琵琶演奏家劉玉畢業於中央音樂學院，現場她演奏彝族的音樂。今年11歲的Amberly Koh是現場年齡最小的表演者，她從四歲開始學習鋼琴，她說，能參加這樣的慈善活動非常有意義。她長大後想成為一名醫生，學習鋼琴也能幫助手指更加靈巧，讓她成為一名好醫生。

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