福僑會表揚模範雙親、傑出領袖 為中華學校籌款

福僑會7日在羅斯密舉辦「模範雙親，傑出領袖」頒奬典禮，圖為獲獎嘉賓合影。（記者張宏／攝影）

羅省中華會館屬下三會之一的福僑會（CCBA）7日在羅斯密（Rosemead）舉辦「模範雙親，傑出領袖」頒奬典禮暨中華學校籌款晚會，表彰和睦家庭的雙親和傑出領袖，現場600多名賓客共襄盛舉。

會長羅淑珍表示，「模範雙親奬」是該會多年來雙親節活動，今年增設「傑出領袖亅的奬項，恭喜有33位各界賢達獲獎。舉辦活動目的也是為羅省中華學校籌款，學校有70多年歷史，一直依靠善各界慷慨解囊及慈善贊助維繫日常運作。

羅省中華會館屬下三會之一的福僑會（CCBA）7日在羅斯密舉辦「模範雙親，傑出領袖」頒奬典禮暨中華學校籌款晚會。（記者張宏／攝影）

美國國際文化教育基金會張曼君博士獲得教育及公共事務終身貢獻成就獎，她表示，她的雙親從事教育工作，所以她一直關心教育，希望大家支持中華學校的發展和壯大。陳十美博士獲得中國傳媒、出版與文化遺產終身成就獎，她表示，她自身經營中文學校30年，深刻體會中華學校的艱辛。

聯邦眾議員 趙美心獲得終身貢獻領袖奬、加州 財務長馬世雲獲得終身成就奬、加州眾議員方樹强獲得傺出貢獻領袖奬。

其他獲獎的地方傑出人士或單位有︰蒙市前市長林達堅、核桃市市議員秦振國、鑽石吧市市長劉栩林、蒙市市議員饒影凡、喜瑞都市前市長胡張燕燕、學區警察局長吳韋霖、陳康寧家族基金、羅省華埠服務中心、美國澳門 總商會基金會、謝伯煥、王震和郭春美伉儷、世界越柬寮永遠名譽主席余建强、昌興珠寶董事長李余妙玲、楊懷周醫學博士、于斌樞機安養院院長胡坤、孔憲詔醫學博士、張元松、文光華博士、陳耀華博士、賴泱璇、方孝偉律師、岑文潔芝、僑務諮詢委員謝傳佐、國際獅子會D4-L2前任總監呂政達、蒙羅維亞獅子會會長何沛嫄、加台聯會長王竹青博士、律師楊安立、福全健保首席長官李小珍。