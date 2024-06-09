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洛州大設亞太裔學生成就計畫 縮小亞裔內部差距

洛杉磯訊
洛杉磯州大一名亞太裔畢業生（右），在今年5月亞裔、太平洋島民、南亞人和印度裔慶典上受到表彰。（Cal State LA提供）
洛杉磯州大一名亞太裔畢業生（右），在今年5月亞裔、太平洋島民、南亞人和印度裔慶典上受到表彰。（Cal State LA提供）

亞裔傳統月落幕之際，洛杉磯州立大學（Cal State LA）獲得37萬元的加州專項撥款，設立亞太裔（AANHPI）學生成就計畫（AANHPI Student Achievement Program），支援加州州大校園內服務不足的亞太裔學生。

該獎項是加州議會法案(AB) 190向加州州立大學撥款800萬元的一部分，用於縮小亞裔學生內部（亞裔美國人、夏威夷原住民、太平洋島民）的差距，提高亞裔學生在大學頭兩年的留校率，減緩和扭轉入學人數下降趨勢，並增加宣傳和招聘力度。

洛杉磯州大代理教務長兼學術事務副校長Amy Bippus說︰「洛杉磯州大致力為亞太裔學生和社區提供服務。我們期待與加州州大總校長辦公室合作，推展亞太裔學生成就計畫。制定新的項目，同時加強現有計畫。」

這筆贈款將用於透過教師學習社區、研討會和意識計畫，發展跨校園合作以及教授和工作人員的專業發展，透過分享學術和文化知識和技能，以及加強與同儕和其他校園社區成員的聯繫，來提高學生的保留率和歸屬感。

該校負責多元化、公平性和包容性的副校長埃利斯（Andre Ellis）表示，為確保亞太裔學生以公平的比例取得成功，將提高對亞太裔內部各個分支認識，並且提供針對性的支持，扶持其中的弱勢族群，而不是將他們視為一個無差別族群。

這筆資金，還將為學生事務規畫和校園內以亞太裔為重點的實體提供支持，包括亞太島民學生資源中心 (APISRC)、亞洲和亞裔美國人研究，以及亞美太平洋群島（AAPI）教職員工親和小組。

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