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囚犯打火隊 出現人力缺口

編譯組／綜合報導

沙加緬度蜂報報導，自二戰結束以來，加州一直依靠囚犯組成的「手工小組（hand crews）」對抗野火，在火災季節派遣超過200支這類隊伍，布設水管，幫助清除防火帶的植被，以控制火勢。

然而，由於判刑制度改革，加州監獄人口逐步下降，許多保護營地（coservation camp）的運作容量僅達到一半甚至更少。隨著2024年野火季節進入高峰期，加州森林暨消防局（Department of Forestry and Fire Protection, Cal Fire）日前指出，「手工小組」出現110支缺口。依照預算，應有236支手工小組。

加州森林暨消防局負責滅火部門主管史瓦伯（Erich Schwab）表示，「手工小組是撲滅野火的關鍵」。該部門負責範圍包括沙加緬度、艾爾度拉多( El Dorado）、阿馬多（Amador）和阿爾平（Alpine）等縣 。

手工小組是由15至20名囚犯消防員組成的隊伍，他們清除植被，以防止火焰蔓延。在推土機無法安全通行的陡峭地形上，他們至關重要。進入火區後，隊伍步行幾英里，使用鏈鋸和手工工具，切割數英里長的防火線，並布置水管線提供滅火水源。這些防火線有助於將火災控制在範圍內，以便消防員撲滅火焰。

不過，近20年來加州刑制變革，包括對良好行為的獎勵、新冠疫情的影響等，都使囚犯減少，也減少了保護營地的可用囚犯。根據2023年2月立法分析官辦公室的報告，加州的監獄人口在2023-24年和2025-26年之間將下降約7％。由於囚犯減少，州長紐森已關閉八個營地，並永久裁減加州矯正及康復局（Department of Corrections and Rehabilitation, CDCR）的40支手工小組。

囚犯短缺，可能影響加州森林和消防局打擊野火的能力；但大多數解決「手工小組」短缺問題的可行方案，都比手工小組的費用更昂貴，加以目前加州的450億美元赤字問題，此一現象令人擔心。

CDCR囚犯消防員的收入每天約為3到5美元（積極參與消防工作時，每小時額外增加1美元），但加州保育團（California Conservation Corps）和國民警衛隊的成員每小時收入達15美元以上；今年4月中，CDCR依技能水平，將囚犯消防員的工資增加一倍至6到10美元。

為此，CDCR擴展一個針對年輕囚犯的兩年試點計畫，允許26歲以下的囚犯在保護營地中與訓練有素的囚犯導師一起服刑，以儲備手工小組人力。CDCR表示，該計畫旨在「促進康復並提供重要的職業技能」，並排除了有逃跑紀錄或被判有謀殺、縱火或性侵犯罪行的囚犯。此外，Cal Fire還與保育團、軍事部門建立合作夥伴關係，以獲得更多手工小組。

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