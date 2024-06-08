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野火煙霧有毒 害5萬人早亡

記者沈瑋／綜合報導
野火煙霧含有大量的PM2.5有毒顆粒。（示意圖來自Pexel）
野火煙霧含有大量的PM2.5有毒顆粒。（示意圖來自Pexel）

據衛報報導，新的一項研究顯示，十多年來，加州有超過5萬人因接觸野火煙霧中的有毒顆粒而過早死亡。野火產生的煙霧含有PM2.5，這種微小顆粒約為人類頭髮的三十分之一，可以深入肺部並進入血液。這些顆粒與許多健康問題和過早死亡有關。先前研究已有發現，野火煙霧使美國數百萬人暴露在有害汙染物的環境中。

「Science Advances」期刊最新刊發的一項研究中，研究人員使用了一種新的流行病學模型來研究2008年至2018年期間暴露於野火PM2.5對人類的影響。結果顯示，至少有5萬2480人因接觸野火吸入顆粒物而過早死亡，而與之相關的醫療費用至少為4320億美元。

該研究的作者之一Rachel Connolly是洛杉磯加大拉斯金創新中心（Luskin Center for Innovation）的計畫主任，也在菲爾丁公共衛生學院（Fielding School of Public Health）工作。她表示，這項研究首次量化了長期接觸 PM2.5（特別是來自野火而不是其他源頭）的長期影響，對加州具有重要意義。

研究結果表明，野火造成的死亡人數和經濟影響比先前的研究指出的要更多、更嚴重。並且，野火產生的顆粒物對人類健康的危害比其他來源的顆粒物更大，會降低肺功能並讓現有的健康問題惡化。 還有其他研究表明，接觸野火煙霧會增加心臟病和早產的風險。

近年來，加州發生了多起毀滅性火災，其中包括2020年史上最嚴峻的火災季，當時有31人死亡，美西天空燒成了詭異的橙色，有2500萬人暴露在火災產生的有毒空氣中。

專家和科學家將野火強度的增加，歸因於多年來錯誤的滅火政策、森林管理操作以及更加炎熱和乾燥的氣候。Connolly表示，社會需要投資森林管理、荒地與城市地界管理以及減緩氣候變化，才能產生顯著的公共健康效益。

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