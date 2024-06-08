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強震預警準確度 美西有重大進展

編譯胡立宗╱綜合報導
聖塔芭芭拉至貝克斯菲的聖安德列斯斷層帶，是加州關注的地震帶 。（國會圖書館提供）
聖塔芭芭拉至貝克斯菲的聖安德列斯斷層帶，是加州關注的地震帶 。（國會圖書館提供）

美西與其他國家的地震預警系統有一個先天缺點，當地震規模大於7.0時，就會導致感測器過度飽和，因此無法正確判斷規模與各地震度，導致接收到錯誤訊息的民眾過於安心，而忽略了可能的嚴重威脅。

近年最知名的案例就是日本的311地震，最初的預報以為規模只有7.9，但實際規模高達9.1，結果初步通知後，民眾都以為不會太嚴重，加上通訊中斷而導致後續更新通知無法發送，最後比規模7.9強63倍的巨震導致1萬8000人死亡。

位處聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）的加州，這類誤判的後果也會非常嚴重。因此在地質調查所（USGS）與航太總署（NASA）的協助下，非營利機構EarthScope完成太平洋沿岸的地震預警系統更新，規模超過7.0的強震也能很快確定強度，並通知受影響地區居民儘早避難。

研究團隊說，預警說是規模6.5或8.2，民眾的反應會差很多，前者可能就是小心，後者就要離開建物越遠越好。但是先前的系統在規模7.0以下都運作正常，超過7.0就會過度飽和（over-saturated），因此無法在第一時間準確預報。

更新後的預警系統，得知聖安德列斯斷層靠近美墨邊境發生規模7.8的地震，而且可能影響大洛杉磯地區，就會在震波還沒抵達前，預先通知民眾。除了南加，涵蓋範圍還包括北加與西北太平洋的奧勒岡、華盛頓州，另外也能加強濱海地帶的海嘯預警，因為誤報可能導致民眾產生錯誤的安全感。

地震 加州 南加

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