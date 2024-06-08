年輕亞裔女富豪 堅持7個節儉習慣

年輕的百萬富翁Bernadette Joy分享七個節儉習慣。（喬伊Instagram）

年輕的菲律賓裔百萬富豪喬伊（Bernadette Joy）是理財網站Crush Your Money Goals創辦人兼理財指導員。她曾在短短三年內償還了30萬元欠款，並創辦了自己的理財公司，在37歲積累了百萬美元。喬伊表示，不管累積多少財富，她都長年保持七個節儉習慣，讓她受益良多。

第一個習慣是購買便宜的肉類。喬伊表示，她經常徘徊在超市的肉市區，小心挑選便宜的肉類。例如喜歡吃韓國烤肉的她，購買牛肋條時，與其選擇11.99元一磅的傳統牛肋條，她會選擇較便宜的尾部肉，售價7.99元。她說，這種肉更好處理，並且同樣美味。

第二個習慣是保留酒店贈送的洗漱包。她說，自己出差各地演講時，總很興奮看到酒店提供的各樣免費洗漱包。她都會帶走，有額外妙用。例如，她特別喜歡亞洲酒店提供的洗漱包，裡面有質量很好的梳子、髮圈。她會用洗澡髮帽和髮圈來整理電子設備如充電器、充電插頭，十分方便。她還會用酒店牙刷來清理鞋子。

第三個習慣是保留質量好的外賣盒，二次利用。喬伊說，她經常用這些外賣盒裝其他剩餘食物或者整理、存儲家用物品，相比用一次就扔掉，再利用這些外賣盒更加環保。

第四個習慣是用乾淨每一罐護膚品、牙膏。喬伊說，她會將每一管牙膏用得一乾二淨，直到擠不出為止。她也將每罐護膚品用得一乾二淨。她說，自己皮膚患有濕疹，每年要花很多錢在護膚上，因此，她十分珍惜使用護膚品。

第五個習慣是看清食物價格再點餐。喬伊說，她注意到，很多餐廳都將較貴的食品放在菜單最前面吸引眼球。她每次都從最低端看菜單。不管掙多少錢，她都會考 慮價格再點單。

第六個習慣是留下質量好的購物袋。喬伊說，受母親影響，她會留下質量好的袋子，以免不時之需。當她外出時，可以用這些袋子裝零食、午餐等物品，即便袋子丟了，也不覺得心疼。在外出旅行時，她總會在行李箱放一兩個塑料袋，以備不時之需。

第七個習慣是穿著活動贈得免費T恤去健身房。喬伊出差參加活動，常常會收到主辦方贈送的T恤和水瓶。相比昂貴的健身服和名牌水瓶，她更喜歡使用這些免費的。

喬伊說，保持這些節儉的習慣，可以讓她在其他在乎的事情上花更多錢，也不覺得愧疚。例如，她很高興能夠花更多錢聽更多K-pop演唱會和現場喜劇，花錢購買女性獨立品牌產品。她說，「學會看到生活中細小行為的價值，幫助我成為更好的理財規畫師，更自信的投資 人，並促使我最終成為一名百萬富翁」。