貪汙70萬 東亞銀前主管判囚36月

洛杉磯華埠東亞國際銀行。（谷歌地圖）

位於洛杉磯市中心華埠 地區的東亞國際銀行（Eastern International Bank）前首席財務官，因挪用了雇主超過70 萬美元的資金，7日被判處36個月的聯邦監獄監禁。

61歲的西柯汶那市民西姆斯（Sammy Sims）被聯邦地區法官 Maame Ewusi-Mensah Frimpong 判刑，並命令他支付30萬6849美元的賠償金。

西姆斯今年2月22日承認一項銀行詐欺罪，並在聽證會和法庭文件中承認竊取銀行員工的身分，以其名義開立人壽保險 單，使他的妻子受益。

東亞國際銀行於2017年9月聘請西姆斯擔任財務長。做為僱用條件，西姆斯同意他不會利用銀行的機密資訊謀取個人利益或他人利益。該銀行的政策還要求西姆斯及時揭露與銀行利益的任何衝突或衝突跡象。然而，Sims的詐騙雇主計畫從2018年2月持續到至少2021年4月。

西姆斯挪用銀行資金的主要方式，是透過在銀行總帳中建立虛假條目，隱藏用於個人私用的支付，包括繳稅、償還債務、支付信用卡款、吃牛排及旅遊等。

此外，西姆斯也對銀行員工撒謊，告訴他們由於年齡而必須更換銀行資助的人壽保險保單，而員工和銀行都不知道這些保單是透過西姆斯的妻子獲得的，她是一名持牌人壽保險經紀人，從自己出售的每份人壽保險中獲得佣金。對於一些員工，西姆斯在未經員工同意下獲取個人信息，並利用這些信息向他的妻子購買人壽保險。西姆斯還使用屬於該銀行的支票帳戶，將銀行資金電匯給幾家人壽保險公司，以部分支付保費 。後來被問及此事時，西姆斯還說可能是網路駭客盜取。在受到有關人壽保險單的質詢後不久，他就從銀行辭職了。

Sims總共非法挪用73萬7849美元的銀行資金為個人謀利。 聯邦調查局和聯邦存款保險公司監察長辦公室對此事進行調查。助理聯邦檢察官 Jason C. Pang 在資產沒收和追回科助理檢察官 James E. Dochterman 的協助下起訴此案。