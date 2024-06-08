紀錄片「The Bridge」 探索亞裔美國夢、對抗歧視經歷

奧斯卡影后楊紫瓊在「The Bridge」接受訪問。（取材自The Bridge紀錄片）

為慶祝亞裔 傳統月，電影公司 Arowana Films推出紀錄片「The Bridge」。該片由「林來瘋」（Linsanity）、「蛇頭」（Snakehead）等作品的知名導演梁伊丹執導，探索美國亞太裔社區追尋美國夢與對抗歧視的經歷。為慶祝亞太裔傳統月，「The Bridge」會在Apple TV、Google Play等平台播放。

「The Bridge」由華美銀行基金會委託製作，以華美銀行的起源揭開序幕。1973年，洛杉磯 華埠社區領袖聯合成立社區銀行，為華人提供迫切需要的金融服務。紀錄片隨後從更廣闊的視角，探討亞太裔社區從20世紀70年代至今的發展，訪問奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）、奧運獎牌得主關穎珊 （Michelle Kwan）、洛杉磯湖人隊老闆巴斯（Jeanie Buss）、知名藝術家蔡國強（Cai Guo-Qing）、美國影藝學院主席楊燕子（Janet Yang），以及老鷹樂團前主吉他手費爾德（Don Felder）等。

在談到在好萊塢爭取平等經歷時，楊紫瓊表示，娛樂產業對全球文化有極大的影響力，多元族裔應把握現在的機會，積極參與。

關穎珊在奧運會取得的成功，驗證體育可以跨越種族和文化。她說：「我的父母移民到這裡時才20歲出頭，一無所有，為的是給後代創造更好機會。對我而言，無論成功還是失敗，努力的過程比結果更重要。」

蔡國強說：「美國的偉大之處，在於開放、自由和平等，這為人們創造各種可能。在美國的民眾，應該為美國精神作出貢獻，讓她是公平、充滿希望、朝氣蓬勃的，歡迎具冒險精神的人。」

導演梁伊丹表示，作為第六代美籍華裔，製作這部電影，對他個人而言意義非凡。他的家庭背景，也是構成亞裔豐富歷史的一部分。透過不同的聲音講述這段故事，展示像華美銀行一樣的社區機構，如何成為連接移民和主流社會的橋梁，並讓世界有更緊密的聯繫。