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劉胡玲參演好萊塢大片 說更多華人故事

記者沈瑋／洛杉磯縣報導
劉胡玲身著戲服（左一）在「地平線」片場與導演凱文科斯納（中）、澳洲女演員Abbey Lee（左二）合影。（受訪者提供）
劉胡玲身著戲服（左一）在「地平線」片場與導演凱文科斯納（中）、澳洲女演員Abbey Lee（左二）合影。（受訪者提供）

來自蒙市的華人女演員劉胡玲（Cici Lau）參演的「地平線：美國傳奇（第一部）」（Horizon: An American Saga Chapter 1）在今年坎城影展首映，放映結束後獲得了七分鐘的起立致敬。這是一部發生在美國南北戰爭前後的西部史詩片，由華納兄弟出品將拍攝四部，前兩部將於今年6月28日、8月16日登陸美國院線。

劉胡玲在片中飾演一位華人老闆娘，而飾演老闆的是銀幕老搭檔柳青（Jim Lau），老倆口在片中還有一位孫女，由Phoebe Ho出演。劉胡玲表示，片中這一家華人移民從事某種生意，上映前還不能透露更多。她還未看到第三部及第四部的劇本，目前只知道他們的故事將貫穿四部曲。

本片導演、奧斯卡獎得主凱文‧科斯納（Kevin Costner）從1980年代就開始籌畫拍攝，直至近年來資金、人力到位，得以實現他的宏偉目標。Cici很感謝導演能在這樣的史詩電影系列中加入一家華人。在去年的拍攝結束時，導演特地對三位演員說：「找到你們、與你們合作是多麼幸運的一件事，你們為這部片帶來了深厚的人性和文化平衡。」

劉胡玲表示，她演話劇、演電影電視劇已有幾十年，在過去，美國影視作品裡的亞裔女性角色常常都是一些邊緣化的悲劇人物，直至近幾年才有空間讓亞裔演員發揮的角色出現，好萊塢主流導演也會開始傾聽亞裔的聲音。比如講述了1920年代好萊塢的紙醉金迷大片「巴比倫」（Babylon），她和李麗君在片中飾演一對母女，李麗君的角色原型正是黃柳霜。她們倆在片場驚喜地發現彼此都是上海人，因此向導演提議，她們之間的對話能否使用上海話而不是國語，導演欣然同意。

她也很高興地看到，年輕一代的華人家長更加支持子女參與影視表演。她表示，華人要入主流，離不開華人花錢去看講述華人故事的影視作品。劉胡玲期盼著能有更多這樣的作品，讓更多觀眾看到華人獨有的故事和文化。

值得一提的是，劉胡玲在片中穿過的一件戲服，竟然是1937年的電影「大地」（The Good Earth）中飾演女主角玉蘭的露薏絲·蕾娜（Luise Rainer）穿過的並保留至今。當年，黃柳霜（Anna May Wong）被認為是「大地」女主角的最佳人選，但由於好萊塢種族歧視盛行，她並沒有獲得這個她非常珍視的機會，影片最終選用了白人演員。

劉胡玲在「地平線」中穿過的一件戲服，領口可見「Luise Rainer」字樣。（...
劉胡玲在「地平線」中穿過的一件戲服，領口可見「Luise Rainer」字樣。（受訪者提供）

華人 亞裔演員 好萊塢

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