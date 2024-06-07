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中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

Ticketmaster用戶個資被盜 自保有道

記者張宏/洛杉磯報導
Ticketmaster日前透露，其5.6億位用戶帳戶可能因資料外洩被駭客在暗網兜售。（Ticketmaster臉書）
Ticketmaster日前透露，其5.6億位用戶帳戶可能因資料外洩被駭客在暗網兜售。（Ticketmaster臉書）

民眾個人信息安全日益受到威脅，越來越多的平台因為遭受攻擊而導致用戶信息洩露。像美國跨國娛樂公司Live Nation旗下的售票公司Ticketmaster日前透露，其5.6億名用戶帳戶可能因資料外洩被駭客在暗網兜售。許多消費者對自己財務狀況和個人信息可能遭遇洩露而憂心。

首先，更新自己Ticketmaster帳戶密碼並啟動兩步驟驗證。之後確保為電子郵件設定兩步驟驗證。這樣做將使詐騙者更難存取Ticketmaster帳戶及生活其他領域的隱私。

留意與Ticketmaster關聯信用卡帳戶上的交易，這些帳戶最有可能被盜用，因此請留意非自己進行的購買交易。如果想更保險，可請信用卡公司更換一個新的卡片或號碼。同時留意即將舉行活動門票，活動門票本身也是金錢，很有價值，且有很多方法在線銷售。如果有即將舉行的演唱會門票，請密切注意Ticketmaster帳戶和關聯電子郵件，以便及時獲取任何轉讓給第三方的通知。

全天候信用監控，如果有人嘗試使用你的身分開設帳戶，您能立即收到通知。凍結信用記錄比發送提示警報更有效， 如果想保護自己免受欺詐性借貸的侵害，凍結您三個主要信用報告（Equifax、Experian 和 TransUnion）會更有效。Equifax可致電800-349-9960或上網凍結。Experian致電888-397-3742獲取資訊，TransUnion可致電 888-909-8872或上網操作。這將阻止其他任何人存取報告，無法獲得貸款或信用額度。因為比起凍結，詐欺警報不會產生太大影響。

此外，切勿回應陌生的訊息請求， 如開始收到更多主動要求提供個人資訊的電話和電子郵件，這是身份信息洩露的後遺症。

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